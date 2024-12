Incidente Massimo Lopez: vittima di un motociclista che poi è fuggito: dinamica dell’incidente

Paura e spavento per Massimo Lopez investito da un pirata della strada a Roma nel quartiere Flaminio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, tra i primi a dare la notizia, l’attore e comico noto per aver fatto parte del celebre Il Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi ha avuto un incidente con una moto venerdì scorso anche se la notizia è stata resa nota solo questa mattina. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, procedendo ad alta velocità, pare abbia perso il controllo del suo veicolo anche a causa della elevata velocità ed ha investito l’attore che stava camminando con alcuni amici dopo essere uscito dal Teatro Olimpico, dove aveva appena concluso la rappresentazione dello spettacolo Dove eravamo rimasti accanto al collega Tullio Solenghi. Entrambi sono caduti a terra, nell’incidente Massimo Lopez è rimasto ferito, mentre il centauro ne approfittava per risalire sulla moto e fuggire senza prestare soccorso.

Massimo Lopez come sta dopo l’incidente con un pirata della strada: silenzio rotto

Subito dopo l’incidente Massimo Lopez è stato ricoverato in ospedale e per fortuna le sue condizioni erano stabili e non preoccupanti. In queste ore, tuttavia, Lopez ha rotto il silenzio con un video sui social rivelando come sta: “Faccio questo video per ringraziare tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato e mandato messaggi di solidarietà per sapere delle mie condizioni di salute a seguito dell’incidente accaduto venerdì. Sono stato investito da uno scooter, ho avuto una piccola frattura al naso e alla mano, ma mi è andata di lusso poteva andare molto peggio” E poi infine ha aggiunto: “È andata bene, il numero di targa è stato preso e la denuncia è stata fatta, devo stare così con la mano fasciata ma va bene. Grazie davvero a tutti di cuore”

