MASSIMO MARINO, MARITO ROBERTA BRUZZONE/ “Liti? Ma è bello fare pace. E sui figli…”

Roberta Bruzzone ha parlato di suo marito Massimo Marino a “Io e te”. E lo ha fatto anche con ironia. «Facciamo litigate furibonde, sempre verbali. Anche perché in tre mosse saprebbe uccidermi. Anzi, se succede qualcosa sapete che non è un incidente domestico». La nota criminologa si è fatta poi più seria: «Ma voglio aggiungere che facciamo pace in maniera meravigliosa». La coppia non ha figli, una scelta che Roberta Bruzzone e suo marito Massimo Marino condividono. «Ho scelto di non avere figli perché non ho mai avuto questo forte desiderio. Ho fatto tutto quello che volevo, se avessi voluto un figlio lo avrei fatto. Ma ho pagato questa scelta. Non per gli uomini, ma per le altre donne. Lo leggono come un pericolo, ma si può essere felici senza essere madre». La criminologa ha raccontato anche di essere reduce da un viaggio in moto negli Stati Uniti con il marito. (agg. di Silvana Palazzo)

MASSIMO MARINO, IL MARITO DI ROBERTA BRUZZONE

Roberta Bruzzone è una donna con la d maiuscola e chi non lo ammette non dice la verità. Un fisico da urlo, una preparazione indiscutibile e la versatilità e la voglia di mettersi alla prova che l’ha portata addirittura in tv al cospetto di Milly Carlucci come giudice di Ballando con le stelle. Nella sua vita tanti successi ma anche delle cadute, come il fallimento del suo primo matrimonio con Massimiliano Cristiano (dopo quattro anni), e delle risalite, come la riscoperta dell’amore al fianco di Massimo Marino, un funzionario di Polizia reduce da una missione di due anni all’ambasciata italiana di Kabul. Proprio Roberta Bruzzone ha raccontato della loro vita insieme e del loro amore a distanza quando lui era in missione ammettendo che in quel periodo si recava spesso a Dubai per incontrarlo: “Era la meta intermedia, sicura, dove ci siamo visti tantissime volte. Sono stati i due anni più difficili della mia vita. Ho sentito esplosioni al telefono, sono stati momenti terribili. Aspettavo la fine di questa missione come la svolta della vita, ma Dubai la ricordo con affetto”.

MASSIMO MARINO, L’INCONTRO CON ROBERTA BRUZZONE

Massimo Marino ha incontrato la sua amata Roberta Bruzzone almeno una volta al mese per un fine settimana alla volta fino a quando è riuscito a tornare in Italia e starle accanto in modo diverso. Molte volte per motivi professionali il funzionario si è allontanato dalla neo moglie che gli ha detto sì a Fregene, con una cerimonia di rito civile, ormai due anni fa. Sulla vita di Massimo Marino si conosce davvero poco a parte la sua professione e il suo anno di nascita, il 1970. Roberta Bruzzone ama tenere la sua vita privata tale e anche il suo neo marito è sotto una cupola di vetro, oggi a Io e Te si sbottonerà un po’ di più rivelando qualcosa che non sappiamo sul loro rapporto?



