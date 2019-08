Roberta Bruzzone/ “Il male? Non ne ho paura, anzi lo metterei in fuga” (Io e te)

Roberta Bruzzone ospite oggi di “Io e te” da Pierluigi Diaco. La criminologa, nota psicologa forense italiana, si racconta uscendo anche fuori dal perimetro in cui si è fatta conoscere professionalmente. Del resto ci siamo abituati a vederla sotto altre vesti, come quella di giudice speciale di Ballando con le Stelle. «Trasformo i fatti in risposte affidabili. Questo è uno dei principali talenti che possiedo», ha raccontato a Raiuno. A proposito della sua doppia dimensione, di donna preparata ma con la personalità anticonvenzionale, ha spiegato: «Da piccola mi hanno cacciata dall’asilo. Ero curiosa e vivace, avevo bisogno di stimoli. Ho imparato a leggere e scrivere molto presto, quindi mi annoiavo e diventavo monella». Roberta Bruzzone ha rivelato un aneddoto: «I miei genitori mi minacciavano dicendo che mi avrebbero portata in posti terribili, ma così mi incuriosivano». Una certa attrazione nei confronti del male l’ha sempre avuta: «Ne ero inconsapevole. Io non avevo paura dell’uomo nero, andavo a cercarlo».

ROBERTA BRUZZONE A IO E TE: LA CARRIERA

Roberta Bruzzone è diventata famosa soprattutto per il coinvolgimento nell’inchiesta sull’omicidio di Avetrana. Le fu infatti affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri. Poi fu chiamata a testimoniare proprio contro Misseri, dichiarando che l’uomo durante un colloquio in carcere aveva accusato dell’omicidio la figlia Sabrina. Misseri accusò poi la psicologa e il suo legale Galoppa di aver esercitato pressioni per spingerlo ad attribuire la responsabilità del delitto alla figlia. In precedenza, invece, era stata consulente per altri casi di cronaca nera, come la strage di Erba. Bruzzone ora presenzia come ospiti in programmi televisivi, ma è stata autrice e conduttrice del programma “La scena del crimine”, andata in onda su GBR, rete locale. Conduttrice anche di Donne mortali su Real Time, nel 2012 ha pubblicato il libro “Chi è l’assassino. Diario di una criminologa”. Ha avuto incarichi a contratto presso l’università Jean Monnet di Casamassima e l’università Cusano di Roma.

