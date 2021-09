Massimo Martino, marito Tosca D’Aquino/ “È un uomo attento alle piccole cose”

Il produttore Massimo Martino è il marito di Tosca D’Aquino. I due sono convolati a nozze nel 2013, dopo undici anni di convivenza e un figlio di nome Francesco, nato nel 2005. L’attrice e il produttore si sono sposati in Campidoglio, tra amici vip come Nicoletta Romanoff e Matilde Brandi. Tosca D’Aquino indossava l’abito bianco tradizionale, nonostante quello con Martino sia il suo secondo matrimonio. È stata sposata per sette anni con l’ingegnere Mauro Gabrielli, dal quale ha avuto il suo primo figlio Edoardo (nato nel 1999). “Mi ha fatto una proposta che non potevo rifiutare, con una lettera d’amore. Il massimo del romanticismo. Quando l’ho letta mi sono davvero emozionata e gli ho detto: “Se per caso speravi fino all’ultimo che ti dicessi di no, con questa togliti pure il dubbio”. Ci scherzavamo da tempo, ma per noi non era una cosa fondamentale. Stiamo insieme da tanto, la nostra è una unione forte”, ha raccontato l’attrice su “Diva e donna”.

Tosca D'Aquino: "Mi ha inventata Pippo Baudo"/ "I miei figli? Mi paragonano..."

Tosca D’Aquino: le seconde nozze con Massimo Martino

Il primo marito di Tosca D’Aquino è stato l’ingegnere Mauro Gabrielli. Nonostante la separazione, quando il figlio Edoardo era ancora piccolo, i due sono rimasti in buoni rapporti: “Non ci siamo mai fatti la guerra. Grazie a questo equilibrio, non ho dovuto rinunciare al 50 per cento della vita di mio figlio, lui è potuto crescere con i nonni, e non con la tata. Una fortuna, soprattutto per una come me, madre molto fisica, che ha allattato a lungo”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair. Nella stessa intervista, Tosca ha parlato del secondo marito, Massimo Martino: “È un uomo “nella misura mia”, come dice Eduardo De Filippo. Attento alle piccole cose”. Dei due figli, Edoardo e Francesco ha detto: “Io sono la Merkel: paletti belli alti, divertimento in abbondanza ma lo studio prima. Mai amica loro: non voglio sapere tutto, mi basta l’importante. Pretendo rispetto assoluto”.

LEGGI ANCHE:

Massimo Venturiello, marito Tosca/ "La nostra è una grandissima affinità elettiva"Massimo Martino, marito Tosca D'Aquino/ Quindici anni di matrimonio e amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA