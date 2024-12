Una nuova puntata di Don Matteo 14 si appresta ad irrompere piacevolmente nelle case dei telespettatori e come sempre non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Per questa sera – 5 dicembre 2024 – è infatti previsto un grande ritorno sia dal punto di vista della trama che del valore del cast. Conosciamo tutti il Capitano Martini e la sua influenza nelle dinamiche della fiction ma presto la sua storia diventerà ancora più magnetica per via del ritorno della mamma, Fiamma Durante, interpretata dalla bravissima Tosca D’Aquino.

Ma chi è Fiamma Durante, mamma del Capitano Martini in Don Matteo 14? Come anticipato, si tratta di un grande ritorno. Il personaggio – interpretato da Tosca D’Aquino – si era assentato dal set e dunque dall’intreccio della trama per diverse puntate. Stando alle anticipazioni, non sarà per nulla un ritorno banale: la famosa cantante avrà l’arduo compito di impattare con l’attuale scorrere della trama e si prevedono clamorosi colpi di scena.

Un rapporto carico di ‘turbolenze’, cosa succede con il ritorno di Fiamma Durante: la mamma del Capitano Martini in Don Matteo 14

Ma perchè il ritorno di Fiamma Durante – mamma del Capitano Martini in Don Matteo 14 – è un evento così importante? Il motivo è strettamente legato alla trama e per chi si fosse affezionato solo di recente alla fiction ecco la spiegazione. Un rapporto turbolento, tutt’altro che idilliaco; dal passato emergono i conflitti e le tensioni che entrambi non hanno mai sciolto e la situazione con tale ritorno potrebbe dunque alimentare le possibilità di uno scontro.

Insomma, grande attesa per la nuova puntata di Don Matteo 14 e per il ritorno sul set di una delle attrici più amate: Tosca D’Aquino. Il suo compito, nei panni di Fiamma Durante – mamma del Capitano Martini – sarà quello di rendere ancora più ‘frizzante’ la trama della fiction.