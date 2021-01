Massimo Piccaluga fratello morto di Fabio Concato/ “Il suo decesso un dolore immenso”

Era l’ottobre del 2019 quando Fabio Concato ha dovuto dire addio all’amato fratello Massimo Piccaluga e da allora sono passati ormai quasi due anni ma sicuramente quello è un vuoto che non si può colmare con niente soprattutto in questo periodo complicato e di solitudine. Fu proprio il cantante a rivelare ai fan il suo enorme lutto e anche il dolore provato in quel momento ma senza mai rivelare la vera causa della morte dell’amato fratello. Al suo profilo Facebook ha affidato questo pensiero: “Buongiorno cari amici. Voglio ringraziarvi tanto per essermi stati vicini in questi giorni dolorosi; la vostra partecipazione mi è stata di grande conforto e sono certo che Massimo – era felice quando leggeva I vostri pensieri, specialmente se lusinghieri nei miei confronti – vi ringrazierebbe allo stesso modo: lo faccio io per lui! Vi abbraccio”. Da allora non ha più parlato di quanto è accaduto ma le cose potrebbero cambiare a Oggi è un altro giorno visto che l’artista sarà lì ospite nel pomeriggio.

Massimo Piccaluga, fratello Fabio Concato: “La sua morte un dolore immenso”

Ma chi era Massimo Piccaluga e che lavoro faceva? Il fratello di Fabio Concato era figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato. L’arte scorre nelle loro vene ma mentre Fabio si è dato alla musica, Massimo era anche uno scrittore e proprio un anno prima della sua morte è uscito il suo ultimo romanzo, “Il tenore in bicicletta”, storia di un trovatello nella Milano del primo Novecento. Nella sua bibliografia troviamo anche libri come “La famosa società Morimbene” e “Cose che non si fanno”. Cosa racconterà di lui oggi Fabio Concato?



