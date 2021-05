Massimo Ranieri, 70 anni/ “Il freddo e la fame, mia figlia Cristiana Calone riconosciuta 24 anni dopo”

Oggi, lunedì 3 maggio, Massimo Ranieri compie 70 anni. Non è facile riassumere in poche righe la vita e la carriera di Massimo Ranieri, al secolo Giovanni Calone: cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, showman, doppiatore e ballerino. Nelle prossime settimane tornerà a teatro con il suo spettacolo “Sogno o son desto… oggi è un altro giorno”. Massimo Ranieri è nato a Napoli il 3 maggio 1951, in via del Pallonetto 41, quinti di otto fratelli. “Non posso dimenticare il freddo e la fame”, ha raccontato Ranieri, che con la famiglia viveva in un monolocale. Il padre Umberto lavorava all’Italsider, la madre Giuseppina era casalinga. Massimo a 7 anni comincia a lavorare: barista, vinaio, guardamacchine, fruttivendolo, spazzino, strillone. Finisce la quinta elementare po inizia a fare il cameriere, intrattenendo i clienti con qualche canzone. Si fa notare dalla cantante Mara Del Rio e dal marito, che gli organizza un provino presso la casa discografica Zeus. Nel 1966, grazie al pianista Enrico Polito, ottiene un contratto discografico con la CGD: diventa Massimo Ranieri (per richiamare il principe Ranieri III di Monaco), esordisce nel programma “Scala reale” e arriva terzo. Primo Gianni Morandi, secondo Claudio Villa, quarto Domenico Modugno. È l’inizio di una lunga carriera di successi e della rivalità ironica con Morandi. Nel 1970 debutta al cinema con il film “Metello” di Mauro Bolognini. Nel 1988 vince il Festival di Sanremo con “Perdere l’amore”.

Non ancora ventenne Massimo Ranieri inizia una relazione con Franca Sebastiani, in arte “Franchina” (scomparsa nel 2015). Quando lui ha 19 anni, il 9 luglio 1970, nasce la figlia Cristiana. Ma Ranieri, forse mal consigliato, lascia Franca e non riconosce la figlia. Massimo riconosce la figlia nel 1995, quando Cristiana ha già 24 anni, ma si incontrano per la prima volta nel 2007: “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”, ha raccontato Cristiana Calone, come riporta il Corriere della Sera. Il primo vero incontro tra padre e figlia avviene nella trasmissione “Tutte donne tranne me” su Rai 1: Ranieri cantò “La cura” di Franco Battiato alla figlia, tenendola per mano. “All’epoca mi consigliarono di non rendere pubblica la paternità perché avrebbe danneggiato la mia carriera e la mia immagine. L’unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto”, raccontò il cantante. Massimo Ranieri è stato legato a Barbara Nascimbene, figlia del noto compositore e direttore d’orchestra Sergio. Si conoscono nel 1984 sul set di “Nata d’amore” e restano insieme fino al 1991. Barbara Nascimbene, classe 1958, è scomparsa nel 2018: “Se n’è andata una donna e una mamma meravigliosa. Sono vicino alle sue splendide figlie con tutto il mio affetto. Ciao Barbara, non ti dimenticherò mai”, scrisse Ranieri su Facebook. All’inizio degli anni Duemila Massimo Ranieri inizia una relazione con Leyla Martinucci, classe 1986, attrice di teatro e cantante lirica. Nonostante la differenza di età, 35 anni, stanno insieme 8 anni, fino al 2010. I due si sono conosciuti in un camerino dopo uno spettacolo di Ranieri.

