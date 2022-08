Massimo Ranieri, come sta dopo incidente?/ Pronto al grande ritorno dopo l’infortunio. E i fan…

Massimo Ranieri, come sta? Dopo l’incidente prosegue il recupero: non vede l’ora di tornare sul palco

Attraverso i propri profili social il cantante Massimo Ranieri ha rassicurato i fan circa le sue condizioni di salute. Dopo l’incidente che ha causato la rottura del polso e della costola, l’artista partenopeo è stato costretto a rimandare alcuni impegni lavorativi, tra cui il concerto che avrebbe dovuto tenere a inizio estate a Roma. Massimo si sta riprendendo gradualmente e non vede l’ora di tornare in pista. In programma c’è proprio il recupero del concerto nella capitale, che salvo colpi di scena si svolgerà il prossimo 11 settembre. I fan continuano a seguirlo su Instagram, dove di tanto in tanto li tiene aggiornati sulla sua salute, tranquillizzandoli.

Massimo Ranieri, le repliche di Sogno son Desto come “antipasto” del concerto a Roma

Nel frattempo la Rai, per omaggiarlo, ha deciso di mandare in onda le repliche del suo spettacolo “Sogno e son desto”. Un appuntamento che i fan si sono gustati con piacere in queste ultime settimane, anche se inevitabilmente non vedono l’ora di rivedere dal vivo e abbracciarlo. Il cantante partenopeo è dello stesso avviso e a proprio della sua prossima esibizione nella Capitale, ha dichiarato di non stare nella pelle per il concerto, ringraziando tutti per l’affetto ricevuto in questo periodo difficile. Facile pensare che l’evento romano sarà una tappa indimenticabile per Massimo Ranieri e tutti quelli che lo amano.

