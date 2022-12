Massimo Spada, chi è il nuovo fidanzato di Clarissa Selassiè/ “Mi dà sicurezza e tranquillità”

Massimo Spada è il nuovo fidanzato di Clarissa Selassiè

Sembra proprio che Clarissa Selassiè, la minore delle sorelle Selassiè, abbia trovato l’amore. L’ex gieffina è stata paparazzata dal settimanale CHI in compagnia di Massimo Spada in provincia di Napoli. I due avrebbero trascorso un weekend d’amore e gli scatti li mostrano infatti passeggiare insieme, poi immersi in un affettuoso abbraccio.

“Week-end d’amore per Clarissa Selassié con il suo nuovo fidanzato Massimo Spada, giovane promessa del pugilato.” si legge infatti su CHI, che ha immortalato la novella coppia intenta a scambiarsi effusioni sulla veranda del Grand Hotel La Sonrisa, noto al pubblico come ‘Il castello delle cerimonie’ del famoso programma di Real Time. I ragazzi erano ospiti dei titolari, donna Imma Polese e il marito Matteo.

Chi è Massimo Spada e le prime parole di Clarissa

Ma chi è Massimo Spada? Il ragazzo è il figlio di Sante Spada, pugile la cui carriera è stata bloccata da un brutto incidente alla mano. Massimo ha ereditato la passione del padre e, ad oggi, è una promessa del pugilato. Di questa storia d’amore Clarissa ne ha già parlato in un’intervista rilasciata a Turchesando, dichiarando: “Forse ho trovato una persona nella mia vita. Fa tutt’altro. Non è di questo ambiente. Mi dà sicurezza e tranquillità. Speriamo bene. Non voglio spoilerare. Sono sulla strada dell’innamorarmi. Non mi accontento mai io.”

