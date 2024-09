Massimo Venturiello e Tosca Donati hanno detto si! L’attore e la cantante, conosciuta dal grande pubblico per aver vinto il Festival di Sanremo del 1997 in coppia con Ron con il brano “Vorrei incontrarti fra 100 anni”, si sono sposati dopo tantissimi anni d’amore. Un matrimonio che i due hanno celebrato con un rito civile a Roma condividendo alcuni degli scatti più belli sui social. Un grande amore quello tra i due che stanno insieme dal 2005 e da allora non si sono mai lasciati. “Eh sì, mi sono sposata… ci ho pensato un po’ di anni, ma alla fine sono convolata a nozze!” – ha detto Tosca sui social dove ha pubblicato un video del giorno delle nozze ricevendo tantissimi messaggi d’auguri e congratulazioni da amici e colleghi.

“Ancora un mare di grazie per i vostri auguri, le belle parole, i messaggi privati, i post dedicati a quel nostro momento di felicità. Ci avete aperto il cuore e avete aggiunto gioia alla nostra gioia” – ha concluso Tosca parlando del giorno del matrimonio con il marito Massimo Venturiello.

Chi è Massimo Venturiello, il marito di Tosca Donati?

Ma chi è Massimo Venturiello? Non solo il marito di tosca, ma anche un attore e regista teatrale e doppiatore di successo che ha prestato la sua voce a star del cinema internazionale come Gary Oldman, James Woods, Liam Neeson, Colin Firth, Richard Gere, Kurt Russell, John Turturro, Bruce Willis, Willem Dafoe, Julian Sands, Dennis Quaid, Christopher Lambert, Jeremy Irons e altri. Non solo, in pochi lo sanno ma la voce di Kitt in Supercar nella seconda, terza e quarta stagione e la voce di Ade nel film di animazione Disney Hercules è la sua!

Una carriera di grandi successi quella di Massimo Venturiello che ha saputo farsi apprezzare sia al cinema che in tv lavorando con mostri sacri del calibro di fratelli Taviani, Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Nikita Michalkov, Beppe Cino, Giuseppe Bertolucci, Sergio Rubini e Carlo Lizzani. Tra le serie tv di maggior successo ricordiamo: Distretto di polizia, Il capo dei capi, Il peccato e la vergogna, L’onore e il rispetto, solo per citarne alcune. Proprio grazie alla recitazione, l’attore e regista ha conosciuto Tosca, diventata poi la donna della sua vita!