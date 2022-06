Massimo Venturiello compagno Tosca Donati/ Lei: “noi siamo complementari”

Massimo Venturiello e Tosca Donati: l’amore nato a teatro

Massimo Venturiello è il compagno di Tosca Donati, ma anche un attore di film e fiction di successo tra cui: “Distretto di Polizia” e “Il capo dei capi”. La cantautrice ed attrice teatrale, tra gli ospiti dell’evento musicale “Dallarenalucio” dedicato al grandissimo Lucio Dalla, è felicemente legata all’attore che ha conosciuto proprio dietro le quinte a teatro. Massimo e Tosca, infatti, hanno lavorato insieme in teatro e si sono innamorati. Non solo, insieme hanno partecipato al Festival di Sanremo quando la cantante si è presentata in gara con il brano “Il terzo fuochista”. Venturiello, infatti, era uno degli autori del brano dimostrando il suo talento a 360°. Attore, regista teatrale e doppiatore italiano, Massimo Venturiello è affascinato da tutto il mondo dell’arte e della recitazione. ”

Intervistato da ilsudonline.it l’attore ha confessato: “questa professione la fai perchè veramente lo desideri, ti appassioni un pò a tutto anche se la cosa che più amo è il teatro quando e mentre lo faccio mi da veramente un’armonia nella mia vita, quando ami così tanto un lavoro ti piace scoprirlo in tutte le sue sfaccettature, ti piace fare regia, capire il testo, però la cosa che amo di più è il travestimento, entrare in un ruolo”.

Massimo Venturiello e Tosca Donati: “siamo stati davvero fortunati”

Un grande amore quello tra Massimo Venturiello e Tosca Donati che si sono incontrati proprio grazie al teatro. La coppia condivide la passione per il il mondo dell’arte e della recitazione. La cantante romana durante un’intervista rilasciata al programma “L’ora siamo noi” ha parlato proprio del compagno di vita rivelando: “non riesco ad immaginare con Massimo un rapporto diverso. Quando non siamo legati da un lavoro in comune questa cosa ci manca”. Poco dopo ha aggiunto: “la nostra è una grandissima affinità elettiva, molto rara, siamo stati davvero fortunati. Di solito c’è sempre competizione, invece noi siamo complementari”.

Che dire un grande amore quello tra Tosca e l’attore che molti ricorderanno per aver partecipato a fiction di grandissimo successo come “Distretto di Polizia”, “Il peccato e la vergogna”, “Gli anni d’oro”, “Il capo dei capi” e “L’Onore e il rispetto”.











