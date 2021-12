Massimo Wertmuller/ “Mia zia Lina non se ne è andata soffrendo”

«Negli ultimi cinque anni abbiamo perso una manciata di giganti, con alcuni avevo anche dei rapporti quasi parentali, penso a Gigi Proietti, Falqui, Scola…»: così ha esordito Massimo Wertmuller a Oggi è un altro giorno, nel ricordare la zia, Lina, morta nelle scorse ore all’età di 93 anni.

Massimo Wertmuller ha spiegato: «È preoccupante il vuoto culturale che si crea quando certe persone se ne vanno. Oggi se chiedi a un ragazzo chi era Sordi, non lo sa. Gli intellettuali hanno fatto da riferimento e Lina ha fatto da riferimento. Io piango l’ultima rappresentante della mia famiglia, del mio passato e della mia vita. Anche se si arrabbiava quando la chiamavo zia… (ride, ndr)».

MASSIMO WERTMULLER: “MIA ZIA LINA NON SE N’È ANDATA SOFFRENDO”

Massimo Wertmuller ha ricordato alcuni aneddoti familiari: «Lei ha esordito come aiuto regia di Fellini, poteva esserci un Natale di passaggio anche Fellini. Magari mia nonna mangiava un occhio di mucca, c’era Fellini che diceva “fa senso”. Mia nonna rispondeva: “Non mi rompere i coglion*, Federico”. Poi si proiettavano video, film… Momenti che non dimenticherò mai». «Un genio dentro casa ti insegna tante cose: la cura, la preparazione, l’intelligenza si allenano come in una palestra, Lina lo faceva», ha aggiunto Massimo Wertmuller, per poi ricordare l’ultimo incontro con la zia, scomparsa nelle scorse ore: «L’ho salutata due giorni fa, lei mi ha stretto la mano. Gli ultimi passaggi sono stati i più sofferenti, ma non se ne è andata soffrendo. Ricorderò sempre questa stretta di mano che mi ha fatto due giorni fa».

