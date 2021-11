Massimo Wertmüller: “Sono stato operato al cuore”/ “Gigi Proietti mi fu vicino e…”

Massimo Wertmüller è intervenuto nel salotto televisivo di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, nel pomeriggio odierno, martedì 2 novembre 2021. Un’apparizione utile a commemorare la figura di Gigi Proietti, scomparso esattamente un anno fa. Lui fu uno dei primi allievi del polivalente artista romano e con grande emozione ha voluto ricordare la figura del suo maestro: “Gigi era uno che giocava con la vita e quindi anche con il lavoro, pur affrontandolo sempre con grande serietà”.

Marisa Laurito: "Gigi Proietti era la mia colonna"/ "Sento molto la sua mancanza"

MASSIMO WERTMÜLLER: “MI HANNO RIFATTO IL MOTORE E GIGI…”

Nel prosieguo della sua intervista, Massimo Wertmüller ha parlato dell’operazione subita in passato: “Io ho avuto un intervento complicato al cuore, mi hanno rifatto il motore – ha scherzato l’artista –. I medici mi hanno detto che avrei dovuto avere paura prima, non adesso. In quel periodo sentivo spesso Gigi, stavamo molto insieme, anche al telefono. Abbiamo sempre avuto un rapporto meraviglioso, io e lui. Lui era di poche parole, ma quelle parole pesavano tanto. Quando ti diceva ‘ciao core’, era già il massimo livello del suo affetto”.

