Massolo: “Ucraina? Cina può essere decisiva”/ “Xi non riconosce conquiste Russia”

L’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Atlantia e grandissimo esperto delle questioni di politica internazionale, è stato ospite ieri sera del programma di Rete 4, Stasera Italia. E’ stata un’occasione per Giampiero Massolo per dire la sua sulla guerra in Ucraina, a quasi un anno dallo scoppio del conflitto. Difficile pensare ora come ora ad una fine delle ostilità, alla luce dei continui bombardamenti e soprattutto delle posizioni diametralmente opposte dei due leader, Zelensky da una parte, che oggi tra l’altro ha incontrato Giorgia Meloni, e Putin dall’altra. La Cina, in ogni caso, starebbe lavorando ad un piano di pace, e secondo l’analista Massolo non è da escludere una sconfitta proprio per Mosca.

“Soprattutto in un momento – ha raccontato in diretta tv su Rete 4 l’ambasciatore – in cui la malaugurata gestione dell’emergenza Covid ha lasciato la Cina in difficoltà economica, l’ultima cosa che la Cina può volere è aprire un altro fronte di crisi. Di qui l’idea di un piano che è interessante”. Quindi Massolo ha proseguito: “La Cina non è un mediatore credibile ma se fa mancare il suo appoggio alla Russia può portare Vladimir Putin a più miti consigli. Nel piano cinese c’è un elemento importante: quando dicono che vogliono l’integrità dell’Ucraina. Significa che mettono in discussione le conquiste militari fatte finora dalla Russia”.

GIAMPIERO MASSOLO SUL TERREMOTO IN TURCHIA

In ogni caso per Massolo non sembra intraverdersi di qui a breve un futuro funesto e un’escalation: “Comunque non credo che, in questo momento, corriamo un serio rischio nucleare”. Negli scorsi giorni l’ambasciatore Giampiero Massolo si era espresso anche sul terremoto in Turchia che ha provocato 40mila morti e che tra l’altro ha fatto registrare nuove scosse nelle scorse ore: “Tutti i turchi guarderanno a come il presidente turco gestirà l’emergenza – ha detto ai microfoni di Cnbc – la preoccupazione è quella che il leader turco sentendosi un po’ più fragile nel consenso possa ricorrere a qualche scorciatoia in vista delle elezioni. Speriamo che questo non accada”.

