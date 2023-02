Meloni visita Zelensky, diretta video Kiev/ Cosa dirà la Premier: sostegno Ucraina e…

IL LUNGO VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN UCRAINA: L’INCONTRO CON ZELENSKY

La Premier Giorgia Meloni è arrivata attorno alle 10.30 a Kiev dopo il lungo viaggio nella notte, via treno dalla Polonia (lo stesso che prese mesi fa il suo predecessore Mario Draghi assieme a Macron e Scholz): la prima visita storica della Presidente del Consiglio a ridosso dell’anniversario della invasione russa in Ucraina vedrà come culmine l’incontro con il Presidente Volodymyr Zelensky. Lo seguiremo con la consueta diretta video streaming messa a disposizione dal Governo qui a fondo pagina, anche se non è ancora stabilito l’orario schedulato della conferenza stampa congiunta tra Meloni e Zelensky.

Dopo la storica visita avvenuta ieri, sempre a Kiev, del Presidente americano Joe Biden per rendere onore al Governo ucraino impegnato da 12 mesi con la sanguinosa guerra contro l’invasore russo, è lo stesso leader Dem ad aver telefonato alla Presidente Meloni per scambiarsi impressioni e riflettere sui prossimi passi comuni da prendere in Occidente. Come riportano da Palazzo Chigi, «il presidente Usa ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria». Non solo, Biden avrebbe detto di non vedere l’ora di dare il benvenuto alla Premier Meloni a Washington «quando i loro programmi di lavoro saranno allineati». Come riporta la Casa Bianca, «i due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza di sicurezza, economica e umanitaria».

COSA DIRÀ LA PREMIER MELONI A ZELENSKY: LE ANTICIPAZIONI

Attesa da Zelensky che continua a ringraziare l’Italia per il sostegno economico, umanitario e militare fornito finora, la Premier Giorgia Meloni arrivata ora a Kiev ribadire il pieno appoggio del Governo e del Paese italiano per contrapporsi all’invasione della Russia di Putin. Nelle stesse ore in cui il Presidente russo tiene il discorso alla nazione (dove ha ribadito lo scontro a muso duro con l’Occidente), Meloni ribadirà con Zelensky la leale vicinanza con possibili nuovi aiuti in arrivo nelle prossime settimane.

Nel breve colloquio al Consiglio Ue dello scorso 9 febbraio, Meloni confermò al Presidente ucraino l’invio a breve del sistema antiaereo e antimissile Samp-T prodotto assieme ai francesi. Dopo 10 ore di treno nel gelido vento dell’est Europa, la Presidente del Consiglio sbarca a Kiev per promettere piena vicinanza dell’Italia all’Ucraina e intavolare un proficuo dialogo sulle prossime richieste fatte già pervenire da Zelensky negli scorsi giorni all’Occidente. Armi, economia post-ricostruzione e solidarietà politica

