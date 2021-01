Mastella: “Noi siamo responsabili ma non fessi”/ Monito a Conte: “Non fate scherzi”

Tornato protagonista nel dibattito politico nazionale in qualità di leader dei “responsabili”, Clemente Mastella lancia un avvertimento al Governo. Il sindaco di Benevento è al lavoro per radunare una truppa di “costruttori” in grado di sostituire Italia Viva nella maggioranza giallorossa, ma si è detto preoccupato circa possibili trattative sotterranee per riportare Matteo Renzi nel perimetro dell’esecutivo.

Come riportato da Repubblica, Clemente Mastella ha ammonito il premier Conte: «Nessuno pensi di recuperare il dialogo con Renzi alle spalle dei ‘responsabili’. Se prima l’area di Governo era composta dai quattro partiti più alcuni responsabili, oggi l’area è fatta dai tre partiti più i responsabili, cui si aggiunge Italia Viva». «Nessuno faccia scherzi», il consiglio dell’ex esponente della Democrazia Cristiana.

Mastella: “Noi siamo responsabili ma non fessi”

«Non siamo i “polli di Renzi”», ha aggiunto Clemente Mastella nella nota riportata dal quotidiano capitolino: «Attenti cari Conte e Zingaretti, lunedì potreste avere sorprese. Noi siamo ‘responsabili’ ma non fessi. Il figliuol prodigo ritorna. Nessun vitello grasso. Alcuni di noi sono a dieta».

In queste ore decisive della crisi di Governo, il sindaco di Benevento è uno dei protagonisti più “chiacchierati” tra elogi e critiche, e anche da casa Movimento 5 Stelle sono giunti applausi per la sua mossa. Come riportato da Adnkronos, a differenza degli attacchi registrati negli ultimi anni da casa grillina, un pentastellato ha azzardato: «Ormai molti si stanno convincendo che è meglio Mastella di Matteo Renzi».

