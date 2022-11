Mastelloni: “Ho pensato al suicidio. Oggi vivo con 1000 euro”/ Groppelli: “Piangi miseria, vai a lavorare!”

Leopoldo Mastelloni a Pomeriggio 5: “Ho davvero pensato al suicidio. Oggi vivo con una pensione di 1000 euro”

Tensione alta a Pomeriggio 5 nel corso della puntata del 18 novembre. Nella seconda parte della trasmissione, Barbara D’Urso ha ospitato alcuni Vip che hanno cambiato vita e hanno avuto problemi col denaro. In collegamento c’è Leopoldo Mastelloni che in passato ha rivelato di aver pensato anche al suicidio a causa dei problemi economici.

“È vero che ho pensato al suicidio, – conferma Mastelloni in diretta a Pomeriggio 5 – perché ci sono dei momenti di disperazione in cui tu non pensi più e ti viene proprio voglia di toglierti di mezzo.” E spiega: “A me è mancato il terreno sotto i piedi, nella mia vita ho solo lavorato in teatro e speravo di tornare a farlo ma il mondo è cambiato e allora tu devi trovare un’alternativa. Per un attore che ha fatto sempre questo non si offre niente, io ho anche cercato di fare altri mestieri. La mia pensione oggi è di circa mille euro.”

Le dichiarazioni di Leopoldo Mastelloni suscitano la reazione spigolosa di Patrizia Groppelli. La pungente opinionista lancia infatti il suo attacco all’attore, dicendogli: “È uno schiaffo alla miseria! Fai come la Pivetti e vai a fare il fiammiferiaio, così integri!” Il riferimento è alla nuova vita di Irene Pivetti, oggi impiegata in una mensa sociale.

L’intervento della Groppelli scatena l’ira di Mastelloni, che sbotta: “Tu denigri soltanto, basta con queste denigrazioni, analizziamo!” “Io ti sto dando un consiglio. Vieni qui a piangere miseria, vai a lavorare!”, replica l’opinionista decisa. I toni però si alzano e un’infuriato Mastelloni conclude: “Io non piango nulla, invoco solo una dignità di vita che tu non vuoi prendere in considerazione, questa è la verità! Io non me li sono giocati i soldi, ho investito tutto nel teatro, dando minimo 20 stipendi”.

