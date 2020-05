Master Spy – Una spia per amico/ Su Italia 1 il film con Beau Schneider (4 maggio)

Pubblicità

Master Spy – Una spia per amico sarà trasmesso oggi, 4 maggio, a partire dalle ore 15:55 su Italia 1. Questa pellicola ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2016. Inoltre, la pellicola è frutto di una produzione olandese ed appartiene al genere avventura per ragazzi. Il regista di questo film risulta essere Pieter Van Rijn. Il cast della pellicola presenta diversi attori al suo interno come ad esempio Beau Schneider, Stijn Van der Plas, Lieneke le roux e Leonid Vlasov. La sceneggiatura è stata curata da Tijs Van Marle mentre il produttore dell’opera risulta essere l’olandese Paul Voorthuysen. Le musiche sono state composte da Martijn Schimmer e Matthijs Keebom.

Master Spy – Una spia per amico, la trama del film

Ecco la trama di Master Spy – Una spia per amico. Tim è un bambino di dieci anni, molto fantasioso ed allegro. Insieme alla propria famiglia, il bambino decide di trasferirsi in una località sulla costa. Nel dettaglio, Tim e la sua famiglia si trasferiscono in un vecchio albergo sulla costa. All’inizio, il piccolo sembra abbastanza annoiato e non sa come trascorrere le sue giornate. Ad ogni modo, un giorno le cose vengono stravolte per Tim. Difatti, incontra improvvisamente Simon, un uomo che dichiara di essere stato ibernato nell’anno 1974 e di essere stato risvegliato solo poco tempo fa. Difatti, Simon dimostra tutti gli stereotipi degli anni 70 e fa molta fatica ad ambientarsi nel mondo tecnologico odierno. Comunque, sia Tim che Simon stringono da subito una grande amicizia ed il loro rapporto diventa di fiducia reciproca. L’avventura però è appena iniziata, dal momento che Simon è un ex spia e deve risolvere un vecchio caso. Insieme al suo nuovo assistente Tim, Simon dovrà risolvere il mistero e rivelando alcune cose che forse era meglio non scoprire.



