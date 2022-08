Masterchef Italia 11, Lia Vialetti si risposa/ “Conserverò con gelosia il ricordo…”

Masterchef Italia 11, Lia Vialetti convola a nozze con Nicola Spazzini: il messaggio commosso

Nonostante non abbia vinto l’edizione del format culinario che ha appassionato i telespettatori, Masterchef Italia 11, Lia Vialetti ne viene considerata da larga parte del pubblico tv la vincitrice morale in quanto la protagonista più “peperonicina” dell’ultima edizione della competizione alle prese con i fornelli. E intanto la talentuosa e carismatica Lia è riuscita a coronare il suo sogno d’amore, convolando a nozze con la sua dolce metà, Nicola Spazzini. “Conserverò con cura e gelosia il ricordo di questa giornata così speciale – riporta su Instagram, l’esperta di cucina del fatidico sì che ha suggellato l’amore con la sua dolce metà- provo una grande gratitudine nei confronti della vita che mi ha donato Nicola come sposo”.

Tracy Eboigbodin vincitrice MasterChef 2022/ “Ho detto no al Reddito di cittadinanza”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

Lia Vialetti si risposa dopo l’allentamento delle restrizioni anti-Coronavirus

I due piccioncini sono riusciti a convolare a nozze, così come si sono auspicati a lungo, in una giornata dalle emozioni al cardiopalmo vissute tra le bellezze naturali del suggestivo panorama del Lago di Garda, presso la tenuta “Cipressi e Olivi”, rinnovando così la loro promessa d’amore. Ebbene sì, Lia Vialetti e Nicola Spazzini si erano sposati per la prima volta durante la fase più acuta della pandemia di Coronavirus, costretti a dirsi sì senza poter condividere il coronamento del loro sogno d’amore con ospiti e rinunciando ad un party, date le restrizioni antivirus imposte dal Governo vigente in Italia. Ma dal momento che c’è stato un allentamento delle restrizioni e disposizioni antivirus in generale, i due neo sposi hanno potuto rinnovare il loro romantico sì nel mezzo di una festa d’amore. Al party dei festeggiamenti, com’era prevedibile che accadesse, hanno presenziato tra gli ospiti gli ex concorrenti di Masterchef Italia, Mime Kataniwa, Monir Eddardary e Andrea Letizia Petrini.

Mery Liviero, ex MasterChef: foto hot rubate da OnlyFans/ Già diffuse su WhatsApp

LEGGI ANCHE:

Monir Eddardary (Masterchef 10)/ "Non sono fidanzato, sogno di farmi una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA