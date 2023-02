MasterChef Italia 12, 9a puntata/ Eliminati, diretta: ospite lo chef Giancarlo Perbellini

Anticipazioni MasterChef Italia 12, la nona puntata

Questa sera, giovedì 9 febbraio 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la nona puntata di MasterChef Italia 12. Il cooking show è ormai giunto alle battute finali: l’ultima puntata è infatti prevista per il 2 marzo.

Sono rimasti in 10 aspiranti cuochi nella MasterClass: Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco, Francesco Saragò, Hue Dinh Thi, Laura Manili, Lavinia Scotto, Leonardo Colavito, Mattia Tagetto, Roberto Resta e Sara Messaoudi. Chi di loro dovrà togliersi il grembiule? Per la Top 10 di MasterChef Italia 12 sarà una puntata ricca di colpi di scena. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continuano a mettere alla prova gli aspiranti chef, alla ricerca della perfezione tecnica e di un’identità ben definita.

Le prove della nona puntata di MasterChef Italia 12

La nona puntata di MasterChef Italia 12, in onda oggi giovedì 9 febbraio su Sky disponibile in streaming su NOW, inizierà con una sorprendente Mystery Box che vedrà come protagonista lo Chef e imprenditore Giancarlo Perbellini. Lo Chef è uno dei massimi rappresentanti della cucina d’eccellenza in Italia e nel mondo, con ben dieci locali nel nostro Paese tra cui Casa Perbellini a Verona, con 2 Stelle Michelin. Perbellini rimarrà poi anche per l’Invention Test, che vedrà protagonisti due suoi piatti di mare.

La prova in esterna si terrà al NH Collection CityLife di Milano con protagonisti dieci Chef di fama mondiale provenienti dall’estero: i concorrenti, divisi nelle due brigate, si sfideranno su piatti da tutto il mondo in una sfida serratissima. La brigata sconfitta dovrà affrontare il Pressure Test.

