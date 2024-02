Vincitore Masterchef Italia 13, ed. 2024: chi è?/ Pronostici: Eleonora potrebbe essere la sorpresa

Vincitore Masterchef Italia 13, ed. 2024: i nome dei finalisti

Il Vincitore di Masterchef Italia 13, ed. 2024 sarà uno tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara, i quattro finalisti di questa edizione. Dopo undici puntate e tantissime sfide che hanno messo a dura prova non solo il loro talento culinario, ma anche la loro emotività, Antonio, Eleonora, Michela e Sara sono pronti a sfidarsi nell’attesissima finalissima in programma oggi, giovedì 29 febbraio, in prima serata su Sky Uno. L’obiettivo non è solo dimostrare di essere il miglior concorrente della tredicesima edizione di Masterchef Italia, ma anche portare a casa 100mila euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Sono tanti i motivi per i quali Antonio, Eleonora, Michela e Sara tireranno fuori le ultime energie per affrontare al meglio l’ultima puntata dell’attuale edizione del talent show culinario più famoso della televisione italiana.

Chi sono i finalisti Vincitore Masterchef Italia 2024

A contendersi il titolo di vincitore di Masterchef Italia 2024 saranno il 28enne Antonio, siciliano ma residente a Monaco di Baviera e che partecipando a Masterchef spera di realizzare il sogno di poter aprire un ristorante nella sua Sicilia; la 27enne Eleonora di Livorno che lavora come cameriera e che con un’eventuale vittoria del talent show potrebbe dare una svolta alla propria vita trasformando la passione per la cucina in un vero lavoro abbandonando così il lavoro in sala per poter sfoggiare le proprie abilità culinarie in cucina.

Michela, invece, è una mamma 45enne di tre figli che ha dimostrato sin dalle prime puntate di avere un carattere forte e determinato e di non arrendersi mai. Infine, Sara è la più giovane tra i finalisti a puntare al titolo di Vincitore di Masterchef Italia 2024. Ha solo 24 anni e pur essendo molto timida ed emotiva, non si è mai risparmiata lavorando duramente per conquistare sempre la fiducia dei giovani. Tra i quattro la super favorita resta Michela anche se la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Vincitore Masterchef Italia 13, ed. 2024: Eleonora la vera sorpresa?

Tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara, i super favoriti come vincitore Masterchef Italia 13 restano Michela e Antonio. La prima ha superato tutte le prove puntando su una cucina precisa, curata in ogni dettaglio, ma anche raffinata. Antonio, invece, ha saputo conquistare pubblico e giuria puntata dopo puntata. Nonostante qualche errore, è riuscito sempre a superare le sfide con il guizzo finale, tipico dei veri fuoriclasse. A sorprendere tutti, però, potrebbe essere Eleonora.

Inizialmente, Eleonora non era considerata neanche la concorrente ideale per la finale, ma puntata dopo puntata, è riuscita a sorprendere tutti grazie ai suoi piatti, soprattutto vegetariani e vegani, in cui riesce a combinare sapori tradizionali, ma anche moderni e innovativi. Chi, invece, sembrerebbe non avere alcuna possibilità di classificarsi Vincitore di Masterchef Italia 2024 è Sara.











