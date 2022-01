Masterchef Italia 2021, ed.11 4a puntata/ Diretta e eliminato: la prima Golden Mystery Box

Masterchef Italia 2021, ed. 11: anticipazioni e diretta quarta puntata 6 gennaio

La sfida per i cuochi amatoriali di Masterchef Italia 2021 entra nel vivo. Oggi, giovedì 6 gennaio, il talent show torna con la quarta puntata, in onda alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go. Dopo aver superato l’emozione e le prime sfide, per i 19 cuochi amatoriali con il sogno di trasformare la passione per la cucina in un lavoro, le sfide stanno diventando sempre più difficile. Riuscire a conquistare il palato, ma anche la fiducia dei giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri non è affatto facile.

Anche nel corso della puntata in onda questa sera, i concorrenti saranno chiamati a mettersi alla prova superando i propri limiti culinari per strappare il biglietto per la prossima puntata. Prove ardue attendono i concorrenti. Riusciranno a superarle?

La Golden Mystery box, la novità di Masterchef Italia 2021

Per la prima volta, i concorrenti di Masterchef Italia 2021, si ritroveranno di fronte ad una scintillante Golden Mystery Box. Si tratta di una novità assoluta dell’undicesima stagione del talent show culinario più famoso della televisione italiana. La scatola, di color oro, conterrà 10 salse provenienti da tutto il mondo.

In particolare, all’interno della Golden Mystery Box, i concorrenti troveranno: il Chimichurri argentino, la Jäger Sauce svizzera, il Sandefjord, la Mojo delle Canarie, la Mole messicana, la salsa georgiana Tkemali, il Ponzu giapponese con aceto di riso, la Nuoc Mam a base di pesci fermentati e l’Irish Champ. Tra queste salse, i 19 cuochi amatoriali dovranno sceglierne una per preparare un delizioso piatto.

Le altre prove della quarta puntata di Masterchef Italia 2021

Nel corso della nuova puntata di Masterchef Italia, inoltre, i concorrenti saranno alle prese con un Invention Test speciale che avrà due ospiti speciali ovvero due rappresentanti della trattoria moderna che sono Sarah Cicolini, proprietaria del locale Santo Palato a Roma e Diego Rossi del ristorante milanese Trippa.

I due ospiti presenteranno due piatti tradizionali della cucina italiana che, però, incontrano l’innovazione. Chi tra i concorrenti riuscirà a superare le difficili sfide previste per la quarta puntata? Chi sarà il cuoco amatoriale a dover lasciare la cucina più famosa d’Italia? Lo scopriremo questa sera.





