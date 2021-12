Masterchef Italia 2021, ed.11 3a puntata/ Tra esterne e Mistery Box e primo eliminato Giulia

Cos’è successo nella terza puntata di Masterchef Italia 2021 ed.11

Dopo le prime due puntate dedicate alle selezioni durante la puntata andata in onda nella serata di ieri tutti gli aspiranti Chef Masterchef Italia 2021 sono entrati nel vivo della gara recandosi ai fornelli e mettendosi alla prova con la loro prima Mystery Box che per l’occasione è stata trasformata in case delle favole ricoperte di marshmallow e di biscotti colorati.

Gli aspiranti Chef a Masterchef Italia 11 non si sono dovuti mettere alla prova con dolci, ma con cibi in grado di ricordare le favole più amate da tutti cimentandosi con crostini di pane simili alle briciole di Pollicino, i fagioli di Jack presenti nel racconto di Jack e il fagiolo magico, i funghi di Alice nel paese delle meraviglie, la zucca di Cenerentola e così via. L’obiettivo è stato quello di creare un piatto in grado di dare il giusto sprint a tutti i concorrenti che quest’anno vivranno la favola di Masterchef Italia 11.

Masterchef Italia 2021 ed.11, chef alle prese con il primo Invention Test

Non solo la Mistert Box, i venti aspiranti Masterchef Italia 2021 hanno dovuto fare i conti anche con il primo Invention Test di questa stagione con un’ospite d’eccezione: Marie Robert, chef del Cafè Suisse di Bex in svizzera che ha conquistato la sua prima stella Michelin a 30 anni.

I concorrenti si sono dovuti cimentare, tra problemi di organizzazione caldo e incompatibilità tra concorrenti, nella loro prima esterna in cui la squadra blu ha sfidato quella rossa che è riuscita a conquistare i commensali. Alla fine della puntata la concorrente che ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef è stata Giulia.

