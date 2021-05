Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti / La foto insieme a Dubai, poi..

Mathieu Magni è il fidanzato di Beatrice Marchetti, concorrente dell’Isola dei Famosi del 2021. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul conto della persona che ha fatto battere il cuore di Beatrice. Stando a quanto abbiamo raccolto in rete, Mathieu Magni è un imprenditore operativo nel settore lusso. Fa parte della famiglia Magni, fondatrice della ‘Magni& Carnevale Motors’ che, come si evince, si occupa della vendita di automobili prestigiose, non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Mathieu è cresciuto con l’idea di lavorare nella ditta famigliare e adesso sembra aver realizzato un sogno, contribuendo attivamente e da diversi anni, alla crescita della stessa.

Mathieu Magni e Beatrice Marchetti, una sola foto insieme

A confermare il loro amore ci sarebbe anche uno scatto, risalente allo scorso dicembre, quando i due fidanzatini si godevano la bellissima Dubai dal Bugari Hotel. I due, abbracciati e affettuosi l’uno nei confronti dell’altro, sembrano davvero innamoratissimi. Da quel momento in avanti, il profilo social dell’imprenditore è passato da pubblico a privato. Dunque quello scatto tra Mathieu Magni e Beatrice Marchetti è fin qui l’unico che li ritrae insieme.

