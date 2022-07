Mathis Bellon morto a 8 anni dopo incidente in minimoto/ Bufera su pericolosità mezzi

Un bambino di 8 anni è morto dopo un incidente in minimoto un kartodromo di Ala (Trento), avvenuto la settimana scorsa 22 luglio, mentre si allenava in vista del campionato nazionale velocità. Mathis Bellon non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate. Dopo aver perso il controllo della sua minimoto, nella caduta era scivolato sull’asfalto, venendo centrato da un’altra moto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: soccorso in pista, è stato portato con l’elicottero di Trentino Emergenza all’ospedale di Verona, dove era stato ricoverato presso la rianimazione pediatrica.

I genitori avevano chiesto e ottenuto l’autorizzazione per trasferire il figlio a Montpellier, essendo residenti a Sainte-Maxime, poi dopo sette giorni di agonia il piccolo Mathis Bellon è morto. «Ha resistito per il compleanno della sua sorellina, che ha compiuto mercoledì 3 anni», ha raccontato il padrino a Le Quotidien de la Reunion. Inoltre, è stata disposta la donazione degli organi, che «hanno salvato cinque vite, è stato un grande campione fino alla fine».

I PRECEDENTI E LE POLEMICHE SU PERICOLOSITÀ MINIMOTO

«Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade. Resterai per sempre nei nostri cuori», ha scritto sui social il campionato nazionale velocità. Mathis Bellon era considerato una speranza del motociclismo, infatti faceva parte del Team Race Experience School. Le competizioni sulle minimoto, seppur popolari dalla fine degli anni ’80, destano polemiche per la loro pericolosità. Non mancano infatti i precedenti, alcuni anche mortali. Il 9 gennaio scorso in Italia un bambino di 5 anni ha riportato gravi ferite dopo essere finito contro una bandiera mentre era in sella ad una minimoto vicino ad una pista da motocross, a Bellinzago (Novara). Riportò traumi cranico e toracico. Fu ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Novara. Negli anni scorsi si sono verificati due incidenti mortali: nel 2016 a Viadana (Mantova), dove morì un bimbo di 6 anni, nel 2018 a Ferriera (Torino), vittima un bambino di 9 anni. Tutti casi che hanno sempre alimentato le polemiche sulla pericolosità di questi mezzi.

