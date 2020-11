Matilde Brandi in crisi col compagno Marco/ “C’è qualcosa che non funziona”

Matilde Brandi starebbe vivendo un periodo complicato nella sua vita privata. La showgirl, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 nonostante il parere contrario del compagno Marco Costantini, padre delle figlie Aurora e Sofia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, conferma la crisi che sta vivendo il suo rapporto che ha sempre protetto e tenuto lontano dal mondo del gossip. La Brandi, alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha spiegato che la crisi è scoppiata un anno fa e che la scorsa estate i contrasti sono aumentati per la sua decisione di partecipare al Grande Fratello. Ad oggi, non è ancora chiaro cosa accadrà tra i due. La Brandi, infatti, ha spiegato che, per il momento, stanno cercando di capire se ci siano le premesse per portare avanti un rapporto che è importanti per entrambi.

MATILDE BRANDI: “MARCO MI RISPETTA TANTO, MA DOBBIAMO CAPIRE…”

E’ un momento di riflessione per Matilde Brandi e il compagno Marco Costantini. Prima di decidere se separarsi o dare un’altra possibilità al loro amore, però, la coppia sta cercando di capire. “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me”, ha spiegato la Brandi al settimanale Nuovo. Matilde aveva parlato della sua storia d’amore anche nella recente intervista rilasciata a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin aveva detto: “Non ho una famiglia perfetta perchè la famiglia perfetta non esiste. Marco ha un carattere introverso, ma ha il suo modo di amarmi. Il suo amore non è uno spettacolo, ma c’è sempre in ogni momento. Quando mi serve c’è”. La coppia, dunque, riuscirà a ritrovarsi?



