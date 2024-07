Matilde Brandi: “L’Isola dei Famosi 2024? Mi è dispiaciuto non fare la finale”/ “I dissapori nel gruppo…”

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi può dirsi certamente orgogliosa per il risultato ottenuto dato che nonostante non sia giunta alla vittoria è comunque riuscita a resistere fino alle battute finali del reality. Intervistata dal settimanale Mio – come riporta La Nostra Tv – è tornata proprio su quel percorso raccontando anche retroscena inediti.

“Non ho mai pensato di mollare ma per tutto il primo mese l’idea di tornare a casa era comunque forte, soprattutto quando pioveva e non avevamo tanto cibo…”. Queste le parole di Matilde Brandi che ha dunque confessato come in diverse occasioni abbia accusato in maniera dominante la nostalgia dei suoi affetti, soprattutto con l’emergere dei primi conflitti: “Quando c’era qualche dissapore nel gruppo sentivo la pressione; la forza me la dava pensare alle cose che ho…”.

Come anticipato, la finale è sfumata per un soffio per Matilde Brandi; non a caso, la conduttrice ha confessato il suo dispiacere per non essere riuscita a giocarsi le sue ultime carte per tentare di concludere l’esperienza all’Isola dei Famosi 2024 nel migliore dei modi. “Mi è dispiaciuto non fare la finale, anche se sono andata vita 3 giorni prima, in fondo… In ogni caso sono felice di averla vissuta in studio perchè ho potuto abbracciare Vladimir Luxuria ed è stata una bellissima puntata”.

Come racconta La Nostra Tv, Matilde Brandi – sempre nell’intervista per il settimanale Mio – ha anche offerto il suo parere su colui che è stato incoronato vincitore de L’Isola dei Famosi 2024: Aras Senol. “Quando lo conobbi in occasione dello shooting dissi: ‘Vincerà’. E’ un ragazzo dolcissimo, stupendo, una bravissima persona. Ha fatto L’Isola senza parlare la nostra lingua e in un contesto diverso dal suo; poi la sua eleganza, è un principe azzurro!”.











