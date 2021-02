Matilde Brandi Vs Maria Teresa Ruta/ Confronto al GF Vip? “Vorrei sapesse che…”

Ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip da mesi eppure Matilde Brandi continua ad essere una delle protagoniste di questa edizione. La showgirl, tra le mura della Casa di Cinecittà, ha spesso discusso con un’altra grande protagonista: Maria Teresa Ruta. Una rivalità che continua anche una volta fuori, soprattutto per alcune frecciatine inviate alla Ruta dalla Brandi. L’ultima è arrivata qualche giorno fa, con un pungente tweet in cui Matilde ha scritto: “Mi farebbe piacere far sapere a MTR che io e Guenda ci siamo scoperte – ha scritto la showgirl – e tranquillizzarla che il produttore del “famoso programma” (visto che ne parla sempre) mi ha affidato un nuovo format stile varietà che mi somiglia di più. A MTR rimangono i suoi amati fornelli”, ha scritto la Brandi.

Confronto tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip?

È chiaro che le dichiarazioni fatte mesi fa nella Casa del Grande Fratello Vip da Maria Teresa Ruta in merito al programma di cucina non sono state ancora digerite dalla Brandi, tanto da lanciare alla ‘rivale’ una stoccata piuttosto pesante attraverso i social. È per questo che Matilde e Maria Teresa potrebbero avere stasera, nel corso della diretta del 1 febbraio 2021, un confronto definitivo che metterebbe fine (si spera) a questo dissapore mai superato del tutto.



