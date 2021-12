MATILDE RICORDA, IL COLLEGIO 6/ Preside stupito “Sei la mia soddisfazione quest’anno”

Per il Preside del Collegio 6 è Matilde Ricorda l’allieva che è più cresciuta nel corso di questo lungo percorso. Prima della cerimonia di consegna dei diplomi, convoca allora i genitori di Matilde per esprimere loro ciò che pensa di Matilde: “Quando è arrivata era scatenata, ribelle, poi sono usciti fuori degli episodi delle sua vita che ci hanno fatto scoprire che delle persone l’hanno fatta sentire inutile. Così abbiamo capito. Lei però ora si è resa conto di non essere nè stupida, nè inutile. Ogni anno il Collegio mi regala qualche soddisfazione, quest’anno la mia soddisfazione è stata vostra figlia!” Matilde è molto contenta e lo ringrazia: “Sono contenta di questo percorso, grazie per avermi aiutato nelle mie difficoltà.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Matilde Ricorda conquisterà il diploma?

Matilde Ricorda è una concorrente della sesta edizione de Il Collegio, anno 1977. Si tratta probabilmente di uno dei personaggi più discussi all’interno del programma, e di recente era finita in una bufera per la reazione nei confronti dei compagni riguardo il furto di biscotti, considerata sopra le righe. In particolare, il mondo del web l’ha più volte giudicata fuori luogo ed eccessivamente aggressiva. Tuttavia nell’ultima puntata, Matilde sembrerebbe aver fatto parlare di sé positivamente. In particolare già all’inizio della puntata abbiamo assistito alla scelta di Matilde di prendere parte ad un’inaspettata interrogazione per non rischiare l’espulsione. Sebbene le domande poste dai professori di italiano e matematica l’abbiano a tratti messa in difficoltà, il finale è stato positivo, in quanto è riuscita ad evitare il peggio. Dopo essersi sottoposta all’interrogazione, il preside l’ha convocata nel suo ufficio e ha espresso alcune delle sue riserve riguardo la studentessa, che tuttavia ha lasciato l’ufficio vittoriosa riconquistandosi la sua cravatta. Oltretutto, ciò che ha nuovamente portato la ragazza al centro della scena è stato un discorso avvenuto nelle camerate dopo la cena in pizzeria con i compagni. Matilde ha infatti accusato alcuni dei maschi di non meritarsi di prendere parte a quell’uscita. Non sono mancati i commenti del web, che si sono immediatamente suddivisi tra coloro che erano a favore della ragazza e chi no.

Matilde Ricorda è la più matura de Il Collegio?

Diversi utenti, con loro stessa sorpresa, si sono trovati per la prima volta a prendere le parti di Matilde Ricorda a Il Collegio, affermando che si sia addirittura dimostrata come una delle più mature all’interno di questa puntata. Infatti la conversazione che la Matilde ha avuto contro l’atteggiamento dei ragazzi ha portato moltissime persone a sostenerla nel suo percorso. Non sono tuttavia mancati gli utenti che l’hanno apprezzata meno. Tra le motivazioni principali molte persone hanno affermato che la ragazza si sia dimostrata più volte incoerente: per esempio quest’oggi si è domandata il perché la gente senta sempre il bisogno di commentare tutto, quando in realtà lei stessa si è più volta lasciata sfuggire diversi commenti sugli altri concorrenti. Altre persone invece non sono riuscite a tollerare la solita coalizione Matilde-Rebecca, che ogni volta finisce in commenti e frecciatine poco gentili verso i restanti compagni. In questo episodio le due si sono anche trovate in uno scontro durante la preparazione della recita scolastica. Durante una scherzosa lotta, Rebecca ha infatti esagerato con le mani secondo Matilde, e questo le ha allontanate. Non sono mancati diversi commenti dove le persone si auguravano infatti l’espulsione di queste due ragazze. Ciò nonostante lei, è tutt’ora una studentessa in piena regola, e sicuramente, una delle più brave a far parlare di sé.

