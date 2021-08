Matrimoni VIP, un 2021 di ripresa/ Le celebrità tornano a dire “sì”: ecco le tendenze

A poco più di un mese dalla ripresa ufficiale delle feste di matrimonio, in stand-by da un anno a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, sono migliaia le coppie che in queste settimane si sono sposate o stanno per farlo. E a dire sì sono stati anche numerosi vip: attori, modelle, sportivi e musicisti. Si è celebrato lo scorso 5 giugno a citta della Pieve, in maniera privata e riservata come nello stile dei protagonisti, il matrimonio civile di Luca Argentero e della modella e attrice Cristina Marino. Sulle colline del lago di Como, presso la Tenuta De L’Annunziata, invece, si sono dichiarati amore eterno l’attore Alex Belli e la modella venezuelana Delia Duran; un matrimonio celebrato da un amico prete con rito religioso, in gran segreto, sabato 26 giugno (pochi mesi dopo la proposta di matrimonio alle Maldive). Dopo la festeggiatissima vittoria agli europei di calcio, anche alcuni dei nostri campioni hanno pronunciato il fatidico sì. Si tratta di Federico Bernardeschi che ha sposato Veronica Ciardi nel duomo di Carrara e Marco Verratti, centrocampista della nazionale e giocatore del Paris Saint-Germain, che vicino Parigi ha suggellato il suo amore con la bellissima Jessica Aidi.

Grandi aspettative in fatto di matrimoni vip per questo 2021

Tra i matrimoni più attesi del 2021 ci sono senz’altro quelli reali. Si sposerà infatti Lady Amelia Spencer figlia del conte Charles, fratello della principessa Diana. E poi c’è quello slittato più volte a causa della pandemia (la proposta risale al 2019) tra James Middleton, fratello minore di Kate e Alizee Thevenet. Passando al mondo della musica, Lily Collins, figlia del celebre musicista inglese Phil Collins e attrice protagonista della discussa serie tv Emily in Paris, sposerà a breve il regista e sceneggiatore Charlie McDowell. E a fine 2020 è arrivata poi la notizia del fidanzamento ufficiale tra Lana del Rey e Clayton Johnson, anche lui musicista. Pare invece giunta al triste epilogo una delle unioni più vip e social del mondo della musica: quella tra di Kim Kardashian e Kanye West. A inizio 2021 è stata diffusa la notizia secondo cui Kim Kardashian avrebbe richiesto ufficialmente il divorzio dopo sei anni da quello che fu un vero e proprio matrimonio da sogno. Celebrato a Firenze, al Forte Belvedere, con un party blindatissimo e ovviamente pieno di Vip, tra cui Beyoncè.

Musica e matrimoni vip, le tendenze secondo Jody Belli

A proposito di musica, abbiamo chiesto a Jody Belli di ProfessionalWeddingDJ le ultime tendenze in merito. “Senza dubbio c’è una gran voglia di divertirsi, dopo un anno di stop forzato, e i successi del momento lo testimoniano: sono davvero spensierati e comunicano la voglia di lasciarsi presto alle spalle il brutto periodo che, peraltro, deve ancora finire del tutto. Per quanto riguarda la musica italiana, si va dai ritmi di Shimmy Shimmy di Takagi e Ketra, con Giusy Ferreri all’ ”operazione nostalgia” di Gianni Morandi e Jovanotti con “L’allegria”, passando per Mohicani di Boomdabash e Baby K. Ma passando ai pezzi di tendenza per i momenti romantici della festa di matrimonio, non possiamo non citare “Leave the Door open” di Bruno Mars con Anderson Paak e Silk Sonic, richiestissima anche per le feste di nozze internazionali”.

