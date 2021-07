Matrimonio a prima vista Italia 7/ Le tre coppie protagoniste: le paure di Martina

Ieri, domenica 4 luglio 2021, è stato pubblicato su Discovery+ il primo episodio della settima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”. I tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto hanno “formato” tre coppie che si sono incontrate per la prima volta solo davanti all’altare. La prima coppia è formata da Martina Manoni e Davide Graceffa. Martina, 30 anni, è un’assistente di volo e vive a Gallarate. A causa della pandemia, è stata lasciata a casa dal lavoro e si è chiusa in se stessa: “Faccio tanto la dura, quella che ha la faccia tosta, ma alla fine non è proprio così. Anche io ho le mie fragilità”, ha detto Martina nel suo video di presentazione. Davide, 31enne di Lugo di Ravenna, è il compagno scelto per lei dagli esperti. Super ottimista ed entusiasta, di giorno si occupa di amministrazione e finanza, e di notte lavora come pr nei locali. “Prima ho avuto due ragazze, poi diciamo che ne ho cambiate un po’. Però forse è anche il personaggio che mi sono creato io, da re della notte”, ha confessato Davide che durante il lockdown ha scoperto di non voler restare solo per sempre. La seconda coppia è formata da Jessica e Sergio Capozzi. Jessica, 32 anni, è di Segrate ed è un’imprenditrice: negli ultimi anni si è dedicata al suo lavoro e da 9 anni non ha una storia importante. Ama viaggiare, non ha mai convissuto ma le manca qualcuno con cui condividere le sue passioni. Sergio, 35 anni, ha vissuto in giro per il mondo, da Londra agli Stati Uniti: in uno dei suoi viaggi ha scoperto che “la felicità è bella solo se condivisa”.

Matrimonio a prima vista 2021/ Fabio e la "gemella cattiva" di Clara! Martina e Francesco che coppia!

Matrimonio a prima vista Italia: le tre coppie protagoniste

La terza coppia è formata da Dalila Cantagallo e Manuel Felici. Manuel, 36 anni di Roma, lavora in una tabaccheria con la mamma, con cui ha un rapporto speciale. Dopo un terribile incidente in moto, ha capito che è più importante dedicarsi agli affetti che a divertirsi. Dalinla, 35 anni, fa la segretaria in una clinica veterinaria di Roma. Ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori: “Ogni tanto ci si può impegnare un po’ di più, se non si vuole perdere qualcosa”, ha affermato. Al suo fianco vorrebbe un uomo coraggioso, da cui sentirsi sostenuta. Gli incontri tra le tre coppie sono avvenuti all’hotel Donna Camilla Savelli a Roma, Villa Erba sul lago di Como ed infine Villa Esengrini Montalbano. La lune di miele si svolgeranno in alcune località in Sicilia, Sardegna e Puglia. Ogni domenica su Discovery+ verrà pubblicato un nuovo episodio di questa settima edizione di “Matrimonio a prima vista Italia“.

