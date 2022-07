Matrimonio alle Bahamas, Rete 4/ Trama e cast del film con Massimo Boldi

Scopri il cast del film Matrimonio alle Bahamas

Matrimonio alle Bahamas va in onda oggi, sabato 2 luglio, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Il film è una commedia del 2007, diretto da Claudio Risi, regista e sceneggiatore italiano. Inizia a lavorare negli anni Settanta come aiuto regista ed esordisce alla regia negli anni Ottanta con film quali Windsurf – Il vento nelle mani, Yesterday – Vacanze al mare, la serie televisiva I ragazzi della 3ª C, il documentario Rudolf Nureyev e i cinepanettoni pre-natalizi Matrimonio alle Bahamas e Matrimonio a Parigi. Il soggetto e la sceneggiatura di Matrimonio alle Bahamas sono di Enrico Vanzina e Carlo Vanzina; il produttore è Massimo Boldi; la casa di produzione è la Medusa Film, Mari Film in collaborazione con Sky; la fotografia è di Federico Masiero; il montaggio di Mauro Bonanni; gli effetti speciali di Leonardo Cruciano; le musiche di Riccardo Eberspacher e i costumi di Giuseppe Tramontano. Nel cast del film Massimo Boldi, Annamaria Barbera, Lucrezia Piaggio, Enzo Salvi, Biagio Izzo e molti altri ancora.

Matrimonio alle Bahamas, la trama del film

Matrimonio alle Bahamas si svolge a Miami, dove fervono i preparativi per le nozze che unirà due famiglie: i Colombo, italiani di umili origini, con il tassista Cristoforo e la moglie Rosy, e i ricchi italoamericani Alberto e Patricia Di Giacomo. Il matrimonio tra i due giovani vacilla a causa delle differenze sociali, ma alla fine Cristoforo e Alberto diventano amici e le nozze si svolgono senza problemi. Tra gag simpatiche e altre scontate va avanti una sorta di teatrino che mette in pericolo le nozze fino a che queste diventano realtà e addirittura Cristoforo e Alberto diventano amici fraterni nonché consuoceri.

Il video del trailer di Matrimonio alle Bahamas

