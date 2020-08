Matrimonio alle Bahamas/ Video, su Rete 4 il film con Massimo Boldi (oggi, 25 agosto)

Matrimonio alle Bahamas andrà in onda alle 21.25 di oggi, 25 agosto, su Rete 4. Si tratta di una commedia del 2007 diretta da Claudio Risi, regista che collaborerà con Massimo Boldi anche in Matrimonio a Parigi, film commedia del 2011. Matrimonio alle Bahamas è il secondo cinepanettone pre-natalizio in cui Massimo Boldi recita come protagonista dopo il divorzio artistico da Christian De Sica, nonché il primo film prodotto dalla Mari Film, la casa di produzione cinematografica fondata dallo stesso Boldi. Il cast di Matrimonio alle Bahamas si compone di attori del calibro di Enzo Salvi, che in passato ha avuto più occasioni per lavorare accanto a Boldi (si pensi ai film Vacanze di Natale 2000, Body Guards, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India e Olé), il duo comico de I Fichi d’India, Raffaello Balzo, volto noto per aver recitato nella soap opera Un posto al sole, e Flavio Abbondanza. La colonna sonora iniziale del film è Bruci la città, di Irene Grandi, mentre quella finale è When did your heart go missing, un brano di Rooney.

Matrimonio alle Bahamas, la trama del film

Matrimonio alle Bahamas è interamente ambientato sullo sfondo di due città degli Stati Uniti d’America: Miami e le Bahamas. In questi due suggestivi scenari si scontreranno le vicende di due famiglie che, pur non avendo niente in comune, saranno destinate ad unirsi a causa del matrimonio tra i cadetti Colombo e Di Giacomo.

I Colombo sono italiani, di origini modeste. I Di Giacomo invece sono una ricca famiglia di imprenditori italo americani che da tempo vivono oltreoceano. Una volta superate quelle che sembrano essere delle incolmabili differenze che contraddistinguono le due genìe, gli sposi convoleranno a nozze. Durante la celebrazione del matrimonio, che avverrà sulle paradisiache spiagge delle Bahamas, non mancheranno tutta una serie di situazioni comiche che arriveranno anche a mettere in crisi la giovane coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA