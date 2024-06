Matrimonio Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, retroscena abito sposa: c’entra Diletta Leotta/ Belen damigella

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: location, invitati e il retroscena sull’abito da sposa

Manca poco per il grande giorno, il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarà celebrato domenica 30 giugno 2024 e già trapelano dettagli e indiscrezioni sulle nozze dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia si sono conosciuti e innamorati ben sette anni. Da tempo si conosce la location del matrimonio di Cecilia e Ignazio, pronunceranno in Toscana, nella Villa Medicea La Fernanda, a Carmignano, nella frazione di Artimino. Una location da sogno nata come residenza di caccia di Ferdinando I de’ Medici e oggi molto gettonata per eventi e cerimonie. Patrimonio Unesco, la chiamano la Villa dei cento camini per via dei tanti caminetti presenti.

Carlo e Francesca Moser, fratelli Ignazio Moser/ "Papà non è mai stato affettivo con noi"

Gli invitati alle nozze tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono circa 200 tra parenti, amici e molti volti noti, non mancherà ovviamente la sorella maggiore di lei, Belen Rodriguez mentre in queste ore è trapelato un inedito retroscena sull’abito da sposa che indosserà Cecilia, a vestirla sarà l’ Atelier Emé, lo stesso che ha realizzato gli abiti per il matrimonio di Diletta Leotta. A rivelarlo, come riporta Vanity Fair è stata la stessa Rodriguez, condividendo su Instagram le visite al quartier generale di Verona per la scelta e le prove dell’abito. I dettagli, però, sono tutti top secret perché quando ci si sposa la scaramanzia è d’obbligo.

Carla Merz, mamma Ignazio Moser/ Il figlio: "è sempre stata la mia fonte affettiva"

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: due cerimonie, Belen damigella d’onora e i testimoni

Cecilia e Ignazio nelle scorse settimana hanno annunciato il loro matrimonio felici ed entusiasti ospiti a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin hanno rivelato dei dettagli sulle loro nozze, innanzitutto ci saranno due cerimonie, una oggi, sabato 29 giugno 2024, più intima e riservata con solo le loro famiglie ed una domani con tutti gli altri invitati: “Abbiamo deciso di dividere un po’ tutto, di fare il giorno prima con le nostre famiglie soltanto, in modo di poter condividere questo momento unico con loro che ci hanno regalato la vita, anche perché la famiglia sua è un po’ più riservata della mia, quindi per fargli vivere questo momento appieno abbiamo deciso di far questo. Il giorno dopo ci sposeremo, quindi con tutti i nostri amici”

Veronica e Gustavo, genitori Cecilia Rodriguez/ La figlia: "mi avevano detto di non sposarmi!"

Nel matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci saranno oltre duecento invitati, i testimoni degli sposi saranno i rispettivi fratelli, per Cecilia Jeremias Rodriguez e per Ignazio Carlo e Francesca Moser. Belen Rodriguez, invece, la sorella maggiore e più nota della sposa sarà la damigella d’onore mentre Santiago e Luna Marì saranno i paggetti che porteranno le fedi all’altare. Insomma è tutto pronto per le nozze e cresce la curiosità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA