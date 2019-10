Matrimonio Federica De Benedittis e Giulio Corso/ Dal Paradiso delle Signore al sì…

Il cast de Il Paradiso delle Signore è stato chiamato ad indossare l’abito migliore per prendere parte al matrimonio di Federica De Benedittis e Giulio Corso, i due attori noti della versione soap della famosa fiction tutta italiana. Un po’ a sorpresa in realtà ieri pomeriggio sono comparse sui social le foto del matrimonio dei due alla presenza di tutti i colleghi della rei di aver diffuso la notizia su Instagram con una serie di video e di storie che hanno fatto subito il giro del web soprattutto tra gli appassionati del programma di Rai1. A convolare a nozze, per chi non conoscesse i veri nomi dei due attori, sono quelli che ne Il Paradiso delle Signore prestano ( o hanno prestato) il volto alla dolce Venere Roberta e al passionale Antonio Amato, il siciliano fratello di Salvo e Tina, quest’ultima uscita di scena alla fine della scorsa stagione e ancora non tornata sul set.

MATRIMONIO PER DUE PROTAGONISTI DE IL PARADISO DELLE SIGNORE

Anche tra gli sposi c’è stato un addio visto che, mentre la bella Federica De Benedettis è rimasta per vestire ancora i panni della Venere ne Il Paradiso delle Signore, Giulio ha deciso di lasciare i panni di Antonio per dedicarsi a nuovi progetti lontano dal set della soap. Tra un ciak e l’altro i due si sono innamorati, si sono fidanzati e, proprio ieri, si sono sposati alla presenza di quasi tutto il cast. In particolare, erano presenti Gloria Radulescu (la protagonista della soap nei panni di Marta) ma non il suo neo marito per fiction ovvero Vittorio (Alessandro Tersigni). Al suo fianco c’erano però Ludovica Coscione, Alessia Debandi, Giorgio Lupano, Giulia Arena, Ilaria Rossi e, tra gli altri, anche la bella Neva Leoni. Proprio lei poco fa sui social ha voluto cavalcare le polemiche di queste ore riguardo soprattutto ai capelli dello sposo che stridevano un po’ con quello che era l’abito e la perfezione della sposa, i fan si limiteranno a fare una risata?

