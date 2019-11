Matrimonio Federica Panicucci e Marco Bacini/ Foto, spunta l’anello di fidanzamento

Il grande giorno si avvicina, Federica Panicucci e Marco Bacini sono pronti per il matrimonio. L’ultima dimostrazione ci arriva da Instagram dove la conduttrice di Mattino 5 ha postato una foto che la ritrae insieme al suo compagno durante un dolcissimo weekend a Cannes. Il particolare che non sfugge al pubblico è l’anello che indossa alla mano sinistra, quello del fidanzamento. Come riportato da TgCom24 il gioiello sarebbe il regalo per il cinquantesimo compleanno, dietro al quale però si celerebbero i tanto attesi fiori d’arancio. I fan poi tempestano il post con tantissimi messaggi d’affetto per dimostrare ancora una volta grande cuore nei suoi confronti.

Matrimonio Federica Panicucci e Marco Bacini: la vita sentimentale della conduttrice

Il matrimonio con Marco Bacini per Federica Panicucci non sarà il primo. La nota conduttrice di Mediaset era convolata a nozze nel 2006 con il suo fidanzato storico, il disk jockey Mario Fargetta. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli e cioè Sofia e Mattia. Nel dicembre del 2015 poi è arrivata la separazione, pronti a lasciarsi dopo ben vent’anni l’uno al fianco dell’altra. Una storia d’amore che aveva fatto a lungo parlare i giornali di cronaca rosa e che era stata scossa dalla scesa in campo del noto avvocato Giulia Bongiorno per parlare del loro divorzio. Federica Panicucci ha poi ritrovato la felicità proprio con Marco e ora i due sono pronti a coronare il loro amore.

La foto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Quando si dice un weekend speciale… LoveU @marcobacini ❤️ Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 2 Nov 2019 alle ore 6:57 PDT





