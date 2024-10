Ma quale crisi, Marco Bacini e Federica Panicucci sono sempre più complici ed innamorati. Prosegue alla grande la storia d’amore tra l’imprenditore milanese alle redini della MB Management e la popolare conduttrice televisiva. Marco Bacini, non è solo il compagno di Federica Panicucci visto che in passato i due hanno anche lavorato insieme lanciando sul mercato un brand di magliette “Let’s Bubble” riscuotendo un buon successo. L’arrivo di Marco è arrivato molto lentamente nella vita della conduttrice reduce dal matrimonio con il disc jockey Mario Fargetta e madre di due figli. Un percorso del tutto naturale che ha permesso alla Panicucci di conoscerlo meglio ed approfondire.

“Conoscendolo mi sono resa conto che è un uomo d’altri tempi, davvero fuori dal comune” – ha detto Federica Panicucci sul compagno confessando – “ogni giorno mi rinnova la voglia di stare con me: non dà nulla per scontato, è sempre presente e ama i miei difetti”.

Marco Bacini e Federica Panicucci: a quando il matrimonio?

Un grande amore quello tra Marco Bacini e Federica Panicucci che non nascondono il desiderio di famiglia e matrimonio. Proprio la conduttrice di Mattino Cinque negli studi di Verissimo ha rivelato: “ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. Al momento però la coppia non ha ancora pensato al matrimonio, anche se la conduttrice è pazza del compagno che le è stata accanto nei momenti più duri e difficili della sua vita. Una presenza costante, un’ancora a cui aggrapparsi quando tutto stava andando per il peggio.

“Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale” – ha raccontato Federica Panicucci che parlando degli inizi della loro relazione ha detto – “per lui non è stato facile Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente”.