Matrimonio fra due clochard/ Silvia e Alessandro: amore nato su una panchina a Como

Una storia d’amore fra due clochard oggi è culminata con il matrimonio, celebrato a Como: Silvia e Alessandro si sono conosciuti su una panchina ben dieci anni fa e oggi i due clochard di Faloppio si sono sposati, in Comune a Como.

Il racconto arriva dal quotidiano locale, La Provincia di Como, che ha riportato le voci dei due novelli sposi: “Abbiamo festeggiato al dormitorio in via Sirtori – hanno raccontato Silvia e Alessandro -, con le persone che dormono lì, con i volontari della Caritas, della Croce Rossa e dei City Angels“. Da questo inverno, quando era troppo freddo per dormire per strada, il dormitorio è infatti la loro casa.

La loro storia però come detto è molto lunga, gli inizi risalgono a un decennio fa e Silvia racconta (come in genere accade, è la donna a ricordare tutto) come si sono conosciuti a Como quando lei, che oggi ha 36 anni, viveva ancora con i genitori. Uno scambio di numeri di telefono e Alessandro, che oggi ha invece 53 anni e dunque ne ha 17 in più della sua dolce metà, inizia subito a farle la corte.

LA STORIA DI SILVIA E ALESSANDRO: MATRIMONIO TRA CLOCHARD A COMO

Silvia ricorda che il corteggiamento fu decisamente breve e andò subito a buon fine: “In poco più di un’ora Alessandro mi ha raccontato tutta la sua vita. Mi ha insegnato che dimostrare affetto e amore non è un male”.

Da vero cavaliere Alessandro ha regalato l’abito per il matrimonio a Silvia, il vestito più importante nella vita di ogni donna; il suo completo invece è stato un dono del custode del dormitorio, che ha voluto rendere ancora più speciale il giorno più bello di questi due clochard.

Per loro il futuro è incerto e l’attuale crisi economica dovuta al Coronavirus certamente non aiuta, ma lei – assicura Alessandro – “può essere certa che qualsiasi cosa succeda saremo sempre uniti“. Di certo Silvia è una donna molto innamorata e le sue parole sono un dolce “avvertimento” al suo Alessandro: “Una promessa me l’ha fatta – ricorda infatti la sposa -: visto che lui mi ha rubato il cuore, mi ha assicurato che lo custodirà con cura perché se prova a romperlo io muoio”. Intanto hanno regalato a tutti una storia nella quale l’amore ha saputo superare davvero tante difficoltà: oggi è un giorno di grande festa.



