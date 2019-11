Matrimonio Georgette Polizzi e Davide Tresse/ Real Time, il “sì” dopo il dramma

Questa sera, a partire dalle 22.10, su Real Time va in onda uno speciale dedicato al matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse. La coppia, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere nel corso dell’avventura a Temptation Island di qualche anno fa, è convolata a nozze lo scorso 15 settembre. Una cerimonia divisa però in due parti, come la stessa Georgette aveva spiegato. “[…] Il 15 settembre celebreremo il nostro matrimonio con rito simbolico con gli amici e le persone che ci amano!! La data è una data scelta di cuore e di testa, ma le firme in comune le metteremo il 29 ottobre giorno del compleanno del Momo!” aveva fatto sapere. Georgette e Davide, dopo la bellissima cerimonia che vedremo anche su Real Time, sono diventati marito e moglie con il rito civile celebrato in comune, anche se per l’occasione la Polizzi ha scelto di non indossare nuovamente l’abito bianco.

Il Matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse su Real Time

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono convolati a nozze dopo molteplici momenti di difficoltà affrontati. I primi sono arrivati proprio durante l’esperienza fatta a Temptation Island nel 2016. Ma i momenti di crisi sono stati superati e la coppia ne è uscita rafforzata, così come il loro sentimento. La prova più grande è tuttavia arrivata pochi mesi fa, quando Georgette ha scoperto di essere malata di sclerosi multipla. La paura più grande per lei era quella di non riuscire ad arrivare all’altare sulle sue gambe, cosa che però non è accaduta. La sua grande forza e il supporto di Davide sono stati il motore che ha reso poi la cerimonia perfetta. Oggi Davide e Georgette stanno per festeggiare i primi due mesi da marito e moglie e lo faranno godendosi i momenti più belli del giorno del loro matrimonio.

