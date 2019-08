Georgette Polizzi e la sclerosi multipla/ In terapia, “Così combatto la bastarda”

Georgette Polizzi continua la sua battaglia contro la sclerosi multipla e nelle ultime ore ha postato uno scatto molto significativo che per la fashion stylist ed influencer rappresenta uno step significativo nella lotta contro la malattia che le è stata diagnosticata: l’ex concorrente di Temptation Island, a cui ha partecipato assieme al suo compagno Davide Tresse, ha infatti pubblicato sul proprio account Instagram una foto mentre si trovava in terapia presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza: “Anche se è una foto brutta e sgranata, è la foto più bella del mondo per me” ha scritto la Polizzi al termine della sessione di sei ore di infusione del farmaco che la aiuta a tenere a bada e “far dormire” quella malattia che lei ha imparato a chiamare come “la bastarda”. E il sorriso della 37enne nello scatto dice tutto, come lei stessa spiega: “Guardo questa foto e penso che è così che voglio vedermi ogni volta che devo affrontare la terapia che dovrò fare per tutta la vita ma voglio che sia proprio così come oggi”.

GEORGETTE POLIZZI, “COSI’ FACCIO DORMIRE LA BASTARDA…”

Nel suo post in cui si mostra speranzosa per l’esito della sua battaglia, Georgette Polizzi non manca di ringraziare non solo i suoi migliaia di follower ma anche lo staff del reparto di Sclerosi Multipla del San Bortolo (“Sono degli angeli scesi in terra”) e tutti coloro che le sono stati vicini nel corso degli ultimi mesi, condividendo però con loro anche le sue ansie e paure per questa nuova esperienza che tuttavia non le ha tolto la forza di sorridere: “Lo ammetto, sono partita un po’ spaventata e avevo una strana sensazione e invece è andato tutto alla grande!” aggiunge, lasciando un bacio e un abbraccio virtuale in calce al post. Come si ricorderà negli ultimi tempi la Polizzi era tornata alla ribalta delle cronache non solo per una furibonda lite con Selvaggia Roma e per il suo presunto coinvolgimento nell’affaire-Caltagirone per i legami con Eliana Michelazzo, ma pure perché, dopo aver annunciato di stare meglio a seguito della scoperta della malattia, aveva rivelato che il prossimo 15 settembre convolerà a giuste nozze col suo Davide Tresse, l’uomo che la supporta in ogni cosa che fa e che condivide con lei questo duro percorso terapeutico.





