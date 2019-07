Matrimonio Paola Turani e Riccardo Serpellini/ Video, abito da sposa e prime lacrime

Si stanno sposando proprio in questi minuti una delle coppie più amate del web: stiamo parlando della bellissima modella e influencer Paola Turani e dell’imprenditore Riccardo Serpellini, a tutti noto come “il Serpella“. Un matrimonio celebrato sul Lago di Garda al cospetto di circa 150 invitati e degli immancabili cani, Gnomo e Nadine, ormai due membri della famiglia a tutti gli effetti. Il Turpella’s Wedding è l’evento che migliaia di fan stanno aspettando ormai da mesi, seguendo passo passo l’organizzazione dell’evento con la modella 31enne. E così è stato anche oggi: su Instagram, attraverso le sue stories, Paola Turani ha mostrato i momenti prima delle nozze, tra trucco e parrucco e poi la passeggiata verso suo marito.

PAOLA E “IL SERPELLA” SPOSI: LE PAROLE DELLA TURANI

Paola Turani e Riccardo Serpellini si sono sposati immersi nel verde all’aperto, con una tipica cerimonia all’americana. La passeggiata all’altare è stata accompagnata dalla canzone “A thousand years”, e la scena ricorda quella del matrimonio di Bella e Edward in Twilight. Prima di convolare a nozze, Paola ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha consigliato alle future spose di essere «Al 100% se stesse. È vero che quel giorno siamo protagoniste e al centro dell’attenzione. L’acconciatura e anche il make-up sono importanti e devono esaltare la bellezza di ognuna, ma senza mai esagerare. Il trucco deve esserci ma non troppo pesante, amo quello nude e leggero che vada a valorizzare i lineamenti. Qualcuno mi ha consigliato il rossetto rosso anche per il matrimonio. In realtà nella quotidianità non lo metto mai, per un evento magari sì, con un po’ di mascara».





