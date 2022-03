Matrimonio Silvio Berlusconi e Marta Fascina/ Location, invitati e un dono

Matrimonio ‘simbolico’ Silvio Berlusconi e Marta Fascina: tutti i dettagli

Oggi, sabato 19 marzo, Silvio Berlusconi e Marta Fascina celebrano il loro matrimonio che, tuttavia, matrimonio non è. Il cavaliere e la sua compagna, di 53 anni più giovane, sono i protagonisti di una sorta di ‘festa dell’amore’, una celebrazione che, in realtà, non ha alcun tipo di valenza sul lato civile, né tantomeno su quello giuridico o religioso. Si tratta insomma di un matrimonio simbolico, durante il quale la coppia festeggerà con amici e parenti la loro unione.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, quand'è il matrimonio simbolico/ Location e ospiti

La festa si terrà a pranzo, a Villa Gernetto, in Brianza. I dettagli svelano che si tratterà di un rinfresco al quale parteciperanno pochi eletti: familiari, cari amici e qualche big del partito. I festeggiamenti saranno conclusi dal canonico taglio della torta a cui, pare, la coppia tiene in modo particolare.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina: la ‘lite’ prima del matrimonio

Poche certezze sulla festa di matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina ma tante indiscrezioni. Una di queste riguarda un dono speciale che il Cavaliere avrebbe fatto alla donna: un anello solitario con tradizionale diamante. Anche Marta Fascina avrebbe pensato ad un pegno d’amore per Berlusconi. Stando a quanto fa sapere il Corriere, la donna “ha voluto far realizzare, attraverso il fratello, un calco delle sue mani intrecciate a quelle del compagno, come testimonianza di un amore che non si spezza”.

Berlusconi e Marta Fascina, "nozze" ad Arcore il 19 marzo/ La verità sulla festa

Pare però ci sia stata qualche tensione tra i due in attesa di questa festa: Silvio avrebbe voluto spostarla visto quanto accaduto in Ucraina; cosa che Marta non avrebbe ben visto, già amareggiata del fatto che lui non abbia voluto realmente sposarla. Tornado alla festa, pare che a celebrarla sarà Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e che non mancherà la chitarra di Michele Apicella ad allietare l’evento esclusivo.

LEGGI ANCHE:

Rumors L'Espresso/ Iervolino fa il "Berlusca" e mette Paolo Madron come direttore

© RIPRODUZIONE RISERVATA