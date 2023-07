Matt Damon:”Baciare Scarlett Johansson è stato un inferno”/ La scioccante rivelazione

Matt Damon: “Dovevo baciare Scarlett Johansson. Non potete immaginare quanto sia stato orribile”

Per Matt Damon baciare la collega Scarlett Johansson è stata un’esperienza decisamente spiacevole. Durante un gioco per LadBible insieme ad Emily Blunt, nel quale dovevano rispondere di essere d’accordo o meno con una dichiarazione, Matt Damon ha svelato un inaspettato retroscena su Scarlett Johansson. Alla domanda su come affrontare l’alito cattivo dei colleghi in caso di baci sul set, sia Matt che Emily hanno rivelato che preferiscono invitare le loro co-star a prendere una gomma da masticare piuttosto che avvisarli di avere l’alito pesante.

Matt Damon ha raccontato l’aneddoto di un bacio accaduto sul set di La mia vita è un zoo, film del 2011 diretto da Cameron Crowe in cui ha recitato con Scarlett Johansson: “Dovevo baciare Scarlett Johansson. Non potete immaginare quanto sia stato orribile per me. Ma ci siamo baciati ed è stato un inferno. E’ successo che abbiamo fatto una scena prima di pranzo: due brevi ciak che finivano con un bacio, che è stato davvero bello. Dopodiché siamo andati a pranzo ed entrambi pensavamo che fosse finita lì. Scarlett ha mangiato un sandwich con le cipolle, poi è tornata sul set e il regista del film Cameron Crowe aveva posizionato la macchina da presa per riprendere il bacio più da vicino. Scarlett allora ha detto: “Oh m***a. Ho appena mangiato un sandwich con le cipolle, pensavo avessimo terminato”.

Matt Damon, poco dopo, ha spiegato che scherzava e che l’alito di Scarlett Johansson profumava di rosa. Il 52enne tornerà al cinema in grande stile, partecipando alla pellicola più attesa dell’anno ovvero Oppenheimer di Christopher Nolan, che nelle sale italiane uscirà il 23 agosto prossimo. Un ritorno di fiamma per i due, dopo il grande successo di Interstellar dove Damon ha interpretato magistralmente il ruolo del dottor Mann.

A conferma del rispetto e dell’ammirazione che Matt Damon ha per Christopher Nolan, in una recente intervista per Entertainment Weekly, ha svelato una promessa fatta alla moglie, durante una sessione di terapia di coppia. “Sembrerà una cosa inventata, una bugia, ma è ciò che è successo davvero”, ha esordito e poi ha continuato: “Con mia moglie stavo discutendo su una mia pausa dal lavoro. Chris non mi aveva più chiamato dopo Interstellar, nonostante avesse girato due film dopo quello. Ero finito fuori dal suo giro”, facendo riferimento al fatto che molti attori ricorrono nei suoi progetti. “Arrivammo poi a un accordo: mi sarei fermato ma sarei tornato subito in caso di una chiamata di Nolan” e sottolinea che all’epoca non era a conoscenza dell’ipotesi di una nuova pellicola: “Non sapevo se stesse lavorando o meno a qualcosa. Appare dal nulla”.

