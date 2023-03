Matt Pottinger: “Stop a Via della Seta tra Italia e Cina”/ “Non andrebbe rinnovata”

Italia-Cina, la Via della Seta sarà rinnovata?

Matt Pottinger, l’ex vice consigliere per la sicurezza nazionale nella Casa Bianca di Donald Trump, non le manda a dire sul “Memorandum d’intesa” firmato dall’Italia con la Cina per la partecipazione alla “Nuova Via della Seta”, che scadrà a fine anno: “Nessun Paese europeo, inclusa l’Italia, dovrebbe far parte della Belt & Road Initiative”, ha spiegato a Repubblica. Oggi Pottinger è il presidente del programma Cina presso la Foundation for Defense of Democracies.

Durante l’amministrazione Trump aveva lavorato sulla via Washington-Pechino, mettendo mano alle sanzioni economiche che Trump non ha cancellato. Il 23 marzo del 2019 Giuseppe Conte, alla guida del governo, aveva firmato a Villa Madama un “Memorandum d’intesa” con Xi, per promuovere la cooperazione tra Roma e Pechino nell’ambito politico, del commercio, della cooperazione finanziaria, dei trasporti e infrastrutture, dei legami nella società civile e nello sviluppo della collaborazione nell’economia verde. Si trattava di 29 accordi, 10 fra aziende private italiane e cinesi e 19 istituzionali.

