Mattarella commemora magistrati uccisi/ Diretta video: Livatino, Galli, Amato e Costa

Il terrorismo e i magistrati: l’Italia è tristemente ricca di martiri della giustizia trucidati dalle azioni criminali di mafie, Brigate Rosse e gruppi terroristici negli ultimi 50 anni. Oggi al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella commemora alcuni di questi nomi magari meno “noti” alla vulgata ma pur sempre uccisi per il loro “normale” lavoro di eroismo quotidiano, lontano dai riflettori della politica e troppo spesso dimenticato; oggi si celebrare il quarantesimo anniversario dell’uccisione di Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato e Gaetano Costa ma anche il trentennale dell’omicidio del giudice siciliano Rosario Livatino. Alla cerimonia in diretta video streaming sui canali social del Quirinale – dalle ore 17.30 in poi – parteciperanno con un intervento a testa David Ermini, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Giorgio Lattanzi, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura; Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia. Al termine della cerimonia atteso anche l’intervento di chiusura del Presidente Mattarella.

DIRETTA VIDEO COMMEMORAZIONE VITTIME TERRORISMO

Dopo aver riunito questa mattina d’urgenza il Governo Conte per dirimere insieme le prossime scadenze europee del Consiglio Ue di domani, il Presidente della Repubblica si appresta a commemorare con una degna cerimonia nelle sale del Quirinale questi nomi di testimoni e martiri della giustizia. Nicola Giacumbi fu ucciso a Salerno il 16 marzo 1980 dalle Brigate Rosse; Girolamo Minervini freddato il 18 marzo 1980 dalle Brigate Rosse a Roma; Guido Galli fu ucciso invece a Milano il 19 marzo 1980 da una organizzazione terroristica legata agli anni di piombo; il magistrato Mario Amato fu invece freddato da due esponenti dell’organizzazione eversiva neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari il 23 giugno 1980; Gaetano Costa fu assassinato dalla mafia di Cosa Nostra il 6 agosto 1980 a Palermo; infine, il giudice ‘ragazzino’ Rosario Livatino ucciso il 21 settembre 1990 ad Agrigento a soli 38 anni. Per ragioni legate all’emergenza sanitaria non sarà possibile per la stampa accedere all’evento: la cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica, link qui sotto.





