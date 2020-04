“Mattarella irritato da Conte”/ Premier nei guai per colpa di Casalino?

Pubblicità

Sergio Mattarella irritato da Giuseppe Conte: questa la bomba sganciata da Dagospia, la colpa potrebbe essere del portavoce Rocco Casalino. Ma andiamo per gradi: sono giorni di trattative in Ue per individuare gli strumenti ideali per contrastare l’emergenza coronavirus e l’Italia deve fare i conti con le resistenze di Germania e Olanda sugli eurobond, con Berlino e Amsterdan disponibili a trattare solo sul Mes.

Il premier Conte è al lavoro per tentare di raggiungere un’intesa favorevole per Roma, ma l’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung è apparsa a molti come un autogol. Oltre alla richiesta di titoli comuni europei, non è piaciuto molto l’attacco all’Olanda, definita un paradiso fiscale: «Crolla fiducia nei confronti dell’Ue in Italia? Questo sentimento nasce dal fatto che ci sentiamo abbandonati proprio dai Paesi che traggono vantaggi da questa Unione. Prendiamo l’esempio dei Paesi Bassi, che col loro dumping fiscale attraggono migliaia di multinazionali – che trasferiscono lì la propria sede – ed ottengono un flusso di entrate fiscali massicce, che vengono sottratte ad altri partner dell’Unione: vengono così sottratti agli altri Stati Membri dell’UE 9 miliardi di euro ogni anno, come riporta un’analisi di Tax Justice Network».

Pubblicità

“MATTARELLA IRRITATO DA CONTE”. E CASALINO…

Come dicevamo, l’intervista al quotidiano tedesco non è piaciuta molto a Berlino e Amsterdam, ma nemmeno al presidente della Repubblica. Dagospia evidenzia che Conte ha irritato anche Mattarella, considerando che una dichiarazione di quel tipo in tempo di negoziazioni delicatissime equivale ad un boomerang. Senza dimenticare che è ovviamente coinvolto Rocco Casalino. Come vi abbiamo inoltre raccontato, nell’intervista Conte ha velatamente minacciato il veto sul bilancio europeo, che richiede l’unanimità e che deve essere ancora approvato. Senza dimenticare che proprio il bilancio europeo dovrebbe essere la garanzia dei recovery fund, liquidità da rendere disponibile fin da subito per contrastare l’emergenza coronavirus anche se per il momento non vi è alcun tipo di struttura tecnica per renderlo fattibile. Insomma, Conte ha nuovamente creato scompiglio in Europa (ma non solo)…



© RIPRODUZIONE RISERVATA