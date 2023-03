Mattarella: “Papa Francesco è strada per la pace”/ “Sviluppo e centralità persona”

“PAPA FRANCESCO È STRADA PER LA PACE”: LE PAROLE DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Secondo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è Papa Francesco il vero “volto” mondiale in grado di portare alla pace nel periodo forse più difficile per l’umanità dalla fine della Guerra Fredda. Lo dice “tra le righe” il Quirinale nel messaggio ufficiale invitato dal Presidente Mattarella a Sua Santità Papa Francesco a 10 anni dalla prima Santa Messa di inizio pontificato.

«La Comunità Internazionale guarda con vivo interesse al Suo operato e alle Sue parole, che tracciano la strada maestra per assicurare all’umanità un orizzonte di pace e di autentico sviluppo», scrive Mattarella inquadrando nel Santo Padre la persona giusta in grado, fin dai primi giorni della guerra in Ucraina, di “leggere” i fatti prima dei grandi statisti internazionali. Il magistero di Papa Francesco, rileva ancora il Capo dello Stato, «teso all’eliminazione delle disuguaglianze e al sostegno alle frange più vulnerabili delle nostre società, ha segnato profondamente questo decennio e sono certo che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per i governi, per le organizzazioni internazionali e per moltitudini di credenti e non credenti».

IL MESSAGGIO DI MATTARELLA PER I 10 ANNI DI PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO

Nella restante parte del messaggio per il decimo anniversario di Pontificato, il Presidente Sergio Mattarella ringrazia l’infaticabile impegno di Papa Francesco per la cura e lo sviluppo della persona umana in un contesto certamente non semplice come la contemporaneità: «La Sua azione pastorale ha ribadito la centralità della persona – con i suoi inalienabili diritti e i suoi altrettanto ineludibili doveri e responsabilità – per la salvaguardia del pianeta, casa comune dell’umanità tutta. Le encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti” rappresentano pietre miliari di un cammino che nel “Documento sulla fratellanza umana” trova nuove, concrete e promettenti prospettive di comprensione reciproca e feconda collaborazione», scrive ancora il Presidente dal Quirinale.

Secondo Mattarella, la costante sollecitudine di Papa Francesco nei confronti dell’Italia e di quanti vivono nel nostro Paese «è altamente apprezzata dalla nostra comunità nazionale»: non solo, l’intero Paese guarda con speranza al «Primate d’Italia e ai Suoi numerosi viaggi in grandi città e in realtà più piccole ma non per questo meno importanti. Di questo impegno Le sono personalmente molto grato».











