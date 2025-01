Matteo Amantia Scuderi è uno dei concorrenti di Ora o mai più, il programma condotto da Marco Liorni che sta ottenendo un grandissimo successo. Il cantante, ex leader degli Sugarfree, è ritornato in auge accompagnato da Alex Britti e con lui si è esibito sul palco di Rai 1 per mostrare a tutta Italia il suo talento. Come lui stesso ha raccontato, infatti, durante il corso della sua carriera, ha vissuto alti e bassi. Ad un certo punto, infatti, gli Sugarfree si sono sciolti e di conseguenza c’è stato un decisivo calo di fan che hanno seguito la band.

Cosa si conosce sulla sua vita privata? Matteo Amantia Scuderi è sempre stato riservato su eventuali fidanzate, moglie e figli, e per ora non ha ancora svelato se è single o se è fidanzato. Nato nel 1979 a Catania, il cantante ha avuto un passato tutto immerso nella musica e dopo il gruppo Katanina si è esibito in progetti musicali come Rock Targato Italia e Arezzo Wave, che lo hanno poi portato al decollo con gli Sugarfree nel 2005.

Matteo Amantia Scuderi: “Ecco perchè Cleptomania ha avuto successo”

Gli Sugarfree sono diventati famosi anche per aver scritto la colonna sonora del brano “Scusa ma ti chiamo amore” che ha ottenuto un grandissimo successo nei primi anni duemila. Insomma, gli Sugarfree erano un vero e proprio punto di riferimento per quegli anni, e hanno pubblicato numerosi singoli di successo come “Non basta stare insieme” e “Ti amo a Milano“. Nel corso del tempo il cantante ha preso una decisione, quella di “camminare da solo” e darsi alla carriera di solista. Purtroppo però non ha mai decolla.

Il successo di Cleptomania non è bastato a tenere Matteo Amantia Scuderi all’interno della band per godersi il successo. In effetti il loro disco ha venduto oltre 60 milioni di copie e durante un’intervista a Europadomani ha dichiarato che il loro successo è stato dovuto a diversi fattori, la passione per il dark, la Warner che ha supportato il loro lavoro, e il videoclip realizzato da Domenico Ligeri, che di certo ha contribuito all’incredibile successo del brano. Oggi, Matteo Amantia Scuderi non si è arreso e ha deciso di rimettersi in gioco a Ora o mai più, dove si sta dimostrando incredibilmente bravo, e per ora tra i favoriti.