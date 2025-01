Matteo Amantia Scuderi pare essere il concorrente che ha ottenuto in assoluto più successo nel programma di Rai 1 “Ora o mai più“. Sotto la conduzione di Marco Liorni, lui e tanti altri cantanti stanno provando ad avere la loro seconda possibilità nel mondo della musica. L’ex frontman degli Sugarfree ha rilasciato una splendida intervista a Superguidatv raccontando alcuni dettagli sul suo passato e sulla storia della band, che oggi ha lasciato definitivamente.

A Ora o Mai più, Matteo Amantia Scuderi si è fatto riconoscere per il suo carattere solare e la sua incredibile bravura: lui e Alex Britti formano una coppia di tutto punto, con una sinergia che raramente si vede sul palco. A Superguidatv ha confessato di aver voluto provare questa nuova esperienza su Rai 1 dopo essere stato per tanto tempo lontano dalle telecamere. “E’ una bella opportunità e sono sicuro che ci divertiremo”, ha dichiarato l’artista. Il 2005 è stato l’anno del successo per lui, che con gli Sugarfree ha scritto Cleptomania, diventata una hit per tantissimi anni e rimasta nel cuore a molti ancora oggi.

Matteo Amantia Scuderi: “Fare musica oggi? Difficilissimo”

Chiaramente, il successo di Cleptomania ha destabilizzato Matteo Amantia Scuderi e la sua band che si sono ritrovati impreparati a gestire così tanti fan. Lui stesso racconta a Superguidatv che in quel periodo era molto difficile anche solo camminare per strada, e che per un periodo erano ospitati in qualsiasi radio e in qualsiasi festival. Matteo Amantia Scuderi lo ricorda come un periodo “incredibile“, anche se poi ha preso la decisione di lasciare per sempre la band. “Ho deciso di prendermi una pausa lunga perché avevamo delle divergenze con la casa discografica”, racconta, svelando i motivi dell’abbandono.

Secondo quanto ha spiegato, i produttori volevano che cantassero brani pop, mentre loro preferivano sperimentare canzoni rock. “Per questo motivo sono uscito dalla band“, racconta, per poi confessare di aver fatto un brano da solista mentre nel 2014 essere rientrato nel gruppo. Il tour dopo tanti anni, però, non ha avuto lo stesso successo dei tempi d’oro, eppure non si sono mai arresi. Matteo Amantia Scuderi spiega che fare musica oggi è difficile: molti artisti arrivano dai social, oppure da piattaforme come Spotify, che hanno reso il tutto ancora più confusionario.