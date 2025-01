Conosciamo meglio Matteo Amantia, ex cantante degli Sugarfree nonchè volto della storica canzone “Cleptomania”, un brano che ha svettato nelle classifiche italiane. Nato nel 1979 a Catania, Matteo Amantia ha iniziato la sua carriera con Kataitna, una band di discreto successo che fino al 2001 ha girato l’Italia con i suoi brani inediti. Purtroppo proprio all’alba del ventunesimo Secolo la band si scioglie e lui inizia a lavorare da solo. Il suo nome da solista è “Maya”, ma il successo vero e proprio arriva nel 2004 con gli Sugarfree.

Questo è l’anno della gloria: dal momento in cui ha preso il microfono si sono create flotte di fan di tutta Italia iniziano a seguirli per tutta la penisola durante i tour. Il gruppo di Matteo Amantia inizia a vendere infiniti dischi, chiudendo l’anno di “Cleptomania” con ben 60.000 copie e una “medaglia d’oro” per aver coniato la canzone più in voga tra le suonerie dei cellulari. Un altro grande successo è stato con Festivalbar nel 2005 e gli anni successivi non sono stati da meno, con la partecipazione a Sanremo nel 2006.

Matteo Amantia, il silenzio sulla vita privata: fidanzato o single?

Sulla vita privata di Matteo Amantia si sa ben poco: il cantante ha sempre scelto di rimanere dietro le quinte e dedicarsi solo alla musica. Per questo motivo non ha mai confermato di avere una moglie o una fidanzata, anche se secondo alcune voci Matteo Amantia ha due figli ed è sposato. In una vecchia intervista a Europadomani, Matteo Amantia aveva spiegato che il successo della canzone Cleptomania era dovuto all’anima dark del brano, in un periodo in cui secondo lui si aveva bisogno di una melodia passionale. Non solo, a fianco c’era anche il supporto della Warner, celebre casa discografica.

Matteo Amantia aggiunge che il successo è arrivato anche per “la canzone in chiave comica in contrapposizione con l’atmosfera “malata” del brano e infine forse la mia voce che è riuscita ad entrare nel cuore delle persone“. Nel corso della sua carriera Matteo Amantia ha pubblicato diversi successi come “Ti Amo a Milano“, uscita nel 2016, e “Non basta stare insieme“, pubblicata nel 2018. Nello stesso anno ha scritto anche “Le tue Favole“, ma il suo percorso da solista sembra essere stato un errore perchè purtroppo la sua carriera non decollerà mai.